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中央社

總統：台灣農產潛力大 要進軍世界市場

中央社2018/06/23 19:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄23日電）總統蔡英文今天南下高雄訪視水蓮及香蕉產業，她說，台灣農產有潛力，期許中央與地方攜手提升農產保鮮、冷鏈運輸等技術，配合農產創意加工，讓農產品走出去，增加農民收益。

蔡總統下午由行政院農委會主委林聰賢、高雄市副市長史哲、蔡復進、民進黨提名的高市長參選人陳其邁及多名立委等人陪同，造訪通過產銷履歷驗證的美濃野蓮場，在農場主人鍾德瑩導覽解說下，訪視採收水蓮、清洗、包裝等過程。

蔡總統等人並將草魚、烏鰡、鯉魚等工作魚投放野蓮池中，體會魚兒與水蓮共生生態，也到水蓮清洗區跟著工作人員洗水蓮，並將洗好的水蓮包裝成袋，貼上產銷履歷標籤。

蔡總統表示，台灣農業面臨全球化競爭，外銷並不是將過剩的農產品銷售國外，而是需要從生產源頭管控，透過計畫生產、產品分級、加工及冷鏈運輸等技術提升，長期布局建立農產品產銷供應鏈，才能實質提升產業體質與農民收益，美濃水蓮成功挺進加拿大市場是很好的典範。

蔡總統說，產銷調節是農業每年須面對的問題，政府除做好預警及配套技術外，農民也要配合計畫生產，提升農產品質與做好農產分級，共同發展多元行銷，進軍世界農產市場。

蔡總統表示，政府不能讓農民靠天吃飯，農產品是可以保險的，台灣農產潛力很大，出口穩定，農民收入才能增加。政府未來會更重視具國際競爭力的品種選擇、提升冷鏈運輸技術並鼓勵外銷拓展。

總統一行隨後轉往旗山果菜運銷合作社集貨場，在香蕉型農郭泰呈解說下，訪視香蕉催熟過程，並品嘗即將上市的香蕉米乖乖。

乖乖公司陸續和各地農會合作開發「地區限定米乖乖」，首批香蕉米乖乖2.4萬包，預計25日在旗山開賣。蔡總統獲贈一包印有自己肖像的特大號「小英乖乖」，她開心地直說，有機會會再開直播幫蕉農賣香蕉。

蔡總統表示，好的農產品要多一點創意，創意來自於大家對生產東西的珍惜，以及分享的心情。她過去吃過香蕉蛋糕、脆片，這是第一次看到香蕉米乖乖，這是很大的創意，味道很好。

她也希望相關單位能夠加強研發，把滯銷水果做成加工品，解決水果盛產價跌窘境。

從小就愛吃香蕉的蔡總統，鼓勵國人多吃香蕉，也肯定中央與地方政府近期對香蕉產銷調節及促銷作為，讓香蕉價格回升。

蔡總統指出，今年香蕉盛產，價格有壓力，在政府、農會等協助下，很快把價格拉回來，期盼未來要以市場為導向決定生產，也希望大家對市場有清楚的掌握，決定種多少，以免造成果賤傷農。（編輯：陳政偉/黃瑞弘）1070623

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