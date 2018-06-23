征戰世足賽 墨西哥隊自備食物與營養師

（中央社莫斯科22日綜合外電報導）墨西哥隊本屆世界盃足球賽的口號是「沒有藉口」，這包括對菜單沒有抱怨，全隊不僅自備愛吃的食物，還帶上專屬的營養師。

墨西哥國家代表隊自備兩噸食物到俄羅斯，包括所有球員喜愛的食物，像是墨西哥傳統捲餅和乳酪酥餅，當然還有莎莎醬。

哥倫比亞籍的歐索里奧（Juan Carlos Osorio）2015年接任墨西哥隊的總教練時，他組成一支包括營養師布尤薩（Beatriz Boullosa）在內的團隊。

布尤薩告訴美聯社：「教練歐索里奧總是說，這裡沒有藉口，他是根據事實做決定的人，他給我們每個人在各自領域為國家隊效力的機會。」