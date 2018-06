(中央社台北23日電)第29屆金曲獎頒獎典禮今天在台北小巨蛋舉行,年度歌曲獎由盧廣仲的「魚仔」獲得。

入圍年度專輯獎有林生祥的「有 無 To Have, orNot To Have」、滅火器的「長途夜車」、盧廣仲的「魚仔」、羅大佑的「致觀音山」、林俊傑的「偉大的渺小」。1070623