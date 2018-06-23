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影／鹿港波麗士好威猛　以車追人連破搶奪、槍砲案

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/23 19:46
▲鹿港分局海埔派出所員警查獲賴姓毒品通緝犯，起獲改造手槍1把、子彈5顆及第一級毒品海洛因。（圖／警方提供，2018.06.23）
▲鹿港分局海埔派出所員警查獲賴姓毒品通緝犯，起獲改造手槍1把、子彈5顆及第一級毒品海洛因。（圖／警方提供，2018.06.23）

法網恢恢疏而不漏！有搶奪、竊盜及毒品等前科的楊姓男子，今年4月才獲假釋，卻因缺錢花用，前天上午在鹿港鎮沿海路見老婦人（74歲）獨自行走，即佯裝問路攀談，竟然搶走她的金項鍊，鹿港警分局獲報後，以車追人，順利將他查獲，並在身上找到海洛因，23日依搶奪、毒品危害防制條例罪嫌將他移送法辦。


▲鹿港分局海埔派出所員警查獲賴姓毒品通緝犯，起獲改造手槍1把、子彈5顆及第一級毒品海洛因。（圖／警方提供，2018.06.23）

警方調查，楊姓男子（45歲、鹿港鎮）在搶走老婦人身上配戴在脖子上的金項鍊1條後，騎乘機車逃逸。警方據報後，立即調閱案發地周遭監視器及車行紀錄器、並清查轄內銀樓、當鋪，發現楊嫌搶得金項鍊後，即前往秀水地區銀樓變賣9880元。


▲鹿港警分局搶走老婦人金項鍊的楊姓男子，楊嫌搶得金項鍊後，即前往秀水地區銀樓變賣。（圖／警方提供，2018.06.23）

案發後楊嫌騎乘機車仍持續於鹿港地區四處流竄，居無定所，四處遊蕩，由於警方以機車查出他身分，經清查他平日出入地方，發現他藏匿在鹿港鎮市區四維路一帶，經埋伏當場查獲楊嫌，並查扣剩餘贓款2198元及海洛因0.34公克。


▲鹿港警分局搶走老婦人金項鍊的楊姓男子，楊嫌搶得金項鍊後，即前往秀水地區銀樓變賣。（圖／警方提供，2018.06.23）

鹿港分局海埔派出所員警執行肅竊防搶巡邏勤務時，發現1輛失竊轎車停放在路旁空地，員警趨前觸摸引擎蓋，發現仍有持續使用跡象，遂埋伏於附近，後見一男子開啟車門欲上車之際，埋伏員警遂上前盤查，當場查獲綽號阿宏的賴姓男子，警方發現他是毒品通緝犯。


▲鹿港警分局搶走老婦人金項鍊的楊姓男子，楊嫌搶得金項鍊後，即前往秀水地區銀樓變賣。（圖／警方提供，2018.06.23）

警方另於賴姓男子隨身攜帶之包包內查獲改造手槍1把、子彈5顆及第一級毒品海洛因11.64公克，全案於偵訊後，將綽號阿宏的賴姓男子依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品、竊盜罪嫌移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

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