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中央社

時力合作謝文進選竹市長 黃國昌：不可能

中央社2018/06/23 19:33
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平、魯鋼駿苗栗縣23日電）時代力量黨主席黃國昌今天被問到是否會與新竹市議長謝文進合作，黃國昌表示，不可能支持謝文進角逐竹市長，要選能帶領竹市往前的市長，時力目前正審慎評估中。

黃國昌今天分別到苗栗縣、新竹市舉行「時代力量前進議會-時力縱貫線，從南贏到北」記者會，與時力推出的竹苗議員參選人一起搭乘「戰車」掃街，希望能把改革力量送進地方議會，向腐敗舊政治宣戰。

外界關心新竹市議長謝文進可能參選新竹市長，黃國昌被問會不會與謝文進合作，支持他參選，黃國昌表示，時代力量揭示的價值與理念，以及問政風格，可清楚知道「怎麼可能支持議長角逐竹市長？」

黃國昌說，新竹市是一流城市，有一流市民，市民值得更好，竹市不應只能選出「喬事王」，也不應只有「綜藝咖」，需要的是真正能帶領新竹往前的市長，時代力量在竹市選戰上，是否會投入，目前正審慎評估中。

時力新竹黨部主委邱顯智則語帶保留表示，時力是獨立政黨，會有自己的立場，黨中央還在討論是否在各地推出縣、市長人選，由於謝文進還未正式宣布參選市長，目前仍言之過早。

新竹與苗栗的議員選舉部分，黃國昌表示，時代力量在竹苗地區共推出7名優秀參選人，希望跟這些年輕人一起努力、戰鬥，時代力量沒有很多資源、沒有「柱仔腳」（樁腳），仍會跟大家都一起努力，打造專業、理性、犀利、誰都不怕得罪的問政團隊，進入地方議會，實現時代力量參與政治的意義。

黃國昌說，台灣價值非常重要，時代力量要跟腐舊的政治和黑金宣戰，不會受到金錢誘惑和子彈的威脅，因此在苗栗就要從「不收紅包、不畏暴力」做起，希望堅持改革理想的苗栗鄉親，和時代力量一起改變政治。

邱顯智指出，黨部在竹苗地區共推出7名參選人，選擇從竹南出發開動戰車，具有象徵性意義，因為當怪手開進大埔阿嬤的農田時，竟沒有人願意站出來為弱勢民眾發聲，只有學生和義務律師為他們爭取權益。

在苗栗擔任執業律師的宋國鼎指出，因參與興利紙業關廠案件、苑裡反瘋車、大埔案件義務律師團的工作，看到許多年輕律師，從南到北、分文未取，主動趕到苗栗協助弱勢，讓他深深感動，更認為有必要為民眾挺身而出。（編輯：卞金峰）1070623

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