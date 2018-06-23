今日人物》影／抗日老兵回憶過去戰役　每次都是死裡逃生

老兵不死只有凋零！抗日老兵彭中目前住在彰化市，彰化縣榮民服務處關心其生活狀況，副處長游文勇等人23日訪視抗日老兵彭中伯伯，彭中說，小時後常跟著母親做臘肉，至今仍然於立冬後自己做臘肉，已經做36年了，他做的臘肉、香腸都是限量，每年到臘冬時刻，醃燻臘肉的情景總是帶出一股濃濃的過年氣氛，街坊都說，老彭開賣家鄉味，年快到了。

彭中曾經歷南京大屠殺及徐蚌會戰等大小戰役，彭伯伯他說，南京大屠殺的過程讓感受到戰爭太無情、太可怕，每場戰役過程中都是死裡逃生，其中生死交關就達五次，他頭上也還留有被當時砲彈碎片擦過的凹痕。



▲頭上的傷痕是遭砲彈碎片所劃過。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

彭中為湖南人，民國9年出生，當時大陸因長期戰亂、軍閥內鬥及對日抗戰等因素，經濟蕭條，為了要餬口飯吃，所以在16歲時投身軍旅，在50軍第3團3營擔任營長傳令兵，沒多久就遇到日軍攻陷南京，當時的營長戰死，留下來的3個兵團也全數潰散。



▲彰化縣榮民服務處副處長游文勇訪視抗日老兵彭中。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

日軍又實施有組織、有計畫、有預謀的大規模屠殺、強姦以及縱火、搶劫等戰爭罪行與反人類罪行，身陷其中的他親眼目睹軍人、反抗的人民，直接被日軍用軍刀砍頭，鮮血直噴而出，或是人民、婦女甚而孕婦四肢被鐵絲穿刺吊起來，直到血流的差不多之後才用軍刀從脖子往肚子方向下劃，身體內所有器官整個掉出來流血痛苦而死，連小孩子也都不放過，當時城內水溝整個都是血水，足足有一個拳頭約十公分厚，回想起來就是一個鬼城。



▲彭中住家湖南臘肉工作室。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

後來為了逃命，因為日軍當時只要是強壯看起來能從軍的男人是絕不會放過的，所以他把自己弄成跛腳的模樣逃了出去，他說當時大家只要能保命，錢財什麼的都不要了，黃金、大洋、貴重手飾都丟在地上，隨處可見，但也沒人要撿，逃出去後因為日軍追上來殺逃跑的民眾，他躲在郊外墳墓坑裡，用其他人的屍體覆蓋在上面躲了兩天，才敢繼續往南逃。



▲彭中住家湖南臘肉工作室。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

逃出南京後走了十多天到湖南省被99軍84團收留整編，在興化恰巧遇到一百多人小部隊的日軍，國軍將他們團團包圍後殲滅掉，也算是一吐南京失陷的怨氣，抗戰勝利後又參與了37年著名的徐蚌會戰，頭上的砲彈凹痕也是在當時留下來的，而且只要再偏差一點點，他就沒命了。



▲彭中伯伯述說經歷的每場戰役過程中都是死裡逃生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

輾轉的來到台灣，部隊在高雄後重新整編，被派往豐原東勢一帶的山防部隊，後來在48年時退伍，53年娶妻，育有1子2女，後來在輔導會的安排下至彰化就業訓練中心(現在的中彰榮家)任職，並於71年退休至今。

明年即將滿百歲的彭中伯伯，身體相當硬朗，目前與妻子住在一起，以前還將隔壁房子多餘的空房，以極低的價格出租給單身榮民，最多時有12個人，默默著照顧有類似背景的榮民前輩們。

彭中感謝輔導會及榮服處長期以來的關懷，讓他深感國家不但沒有拋棄他，還讓他能安享晚年，目前最大的希望就是世界不要再有戰爭了，也呼籲國人珍惜得來不易的繁榮與和平。