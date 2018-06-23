李登輝琉球演講 批中國是亞洲不安定因素

李登輝戴著墨鏡、坐著輪椅進場，受到200多名在場人士鼓掌熱烈歡迎，隨後是夫人曾文惠進場。李登輝在隨扈攙扶之下上台演講，最先講到此行是為慰靈碑揭幕而來時，突然聲音哽咽，心情顯得很激動。

李登輝受到日台和平基金會理事長西田健次郎之邀，昨天抵達沖繩那霸市，明天將參加沖繩二戰時台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式。他今晚接受日台和平基金會及日本李友會設宴款待，在晚宴上發表簡短演說。

（中央社記者楊明珠沖繩那霸23日專電）前總統李登輝應邀訪沖繩（琉球）那霸市，他今晚發表演說時批評中國霸權心態毫不避諱，並展露無疑，可說是當前亞洲最不安定的因素。

他談及國際局勢時表示，一週前，美國總統川普與北韓領導人金正恩為朝鮮半島無核化的會面舉世矚目，但朝鮮半島的局勢與亞洲的和平，如果沒日本的參與，很難成就。

他指出，亞洲僅是東亞及南亞的人口就逾32億人，將近全球半數人口，亞洲的經濟不斷成長。現在整個東亞經濟體的生產毛額（GDP）已名列世界前茅，亞太地區可以說是一個充滿經濟活力的地方，對全球的影響力越來越重要。

李登輝強調，亞太地區的國家能夠發展起來，有賴於和平安定的區域與國際環境。但30年來中國從未放棄霸權思維，不但連續20年軍事預算成長都超過兩位數，近10年來更積極充實遠洋海軍力量。

他指出，中國在發展經濟時，卻試圖透過軍事影響力，由一個大陸國家逐步擴張為自太平洋到東南亞延至印度洋的海權國家，從而與週邊國家在軍事方面發生諸多衝突、對峙與緊張。

不論是東海的紛爭，中日間在釣魚台海域、宮古島附近的軍事對峙；南海問題，中國不止造成周邊國家的緊張，潛在軍事衝突隨時可能爆發。

他說，在南亞與印度洋一帶，中國以威逼利誘的方式，試圖在緬甸、斯里蘭卡、以及巴基斯坦設立海軍基地，已造成中印關係惡化，甚至在2017年發生中印不丹邊境附近的軍事對峙。

李登輝認為，台海的安全常在中國的軍事恫嚇下，受到相當程度的威脅。中國在和平安定的環境中崛起，非但無法對區域的安定與和平做出貢獻，中國一貫的霸權心態也已展露無疑，堪稱當前亞洲最不安定的因素。

李登輝呼籲台、日等愛好和平的國家要合作，為了維持和平安定繁榮，更要主動積極面對專制獨裁政權帶來的威脅。（編輯：高照芬）1070623