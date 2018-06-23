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中央社

爭取在陸上市 台商：會遵守黨組織等規定

中央社2018/06/23 19:48
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海23日電）欲尋求在中國大陸A股市場上市的上海台協會長李政宏表示，如果官方規定上市公司要設立中共黨組織，企業就必須遵守規定，目前還不清楚台資企業內發展黨組織的狀況。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）上市公司委員會今天在上海舉辦台資企業擬上市公司主管座談會。李政宏受訪時，針對中國證監會15日提出「上市公司治理準則」草案中的相關規定作上述表示。

今天的座談會約有60家台企代表參與，這是去年5月台企聯宣布成立第12個功能委員會—「台資企業上市公司委員會」後，該委員會舉辦的第2場活動，目的是讓台商了解在大陸上市的相關規定及經驗交流，並由中國證監會發行部副主任李維友介紹上市相關政策。

目前累計已有29家台資企業在A股上市。台企聯上市公司委員會主任委員、滬士電子董事會秘書李明貴表示，粗估當前有意願在大陸申請上市的台企，約有100家。

李政宏擔任董事長的上海冠龍閥門機械有限公司就是其中之一。他說，公司目前正在進行股改，爭取明年能夠遞件申請上市。

李政宏希望在大陸上市，主要是因為公司產品市場9成在大陸，理當利用當地資本市場。此外，A股的本益比平均較台股高，以及希望藉大陸「一帶一路」倡議拓展市場也是原因。

李明貴和榮成科技總經理姚長坤都表示，申請上市過程中最困難或複雜的部分，是與各級政府打交道。國台辦經濟局局長張世宏對此表示，盼各地方台辦能做好相關輔導。

中國證監會近來對IPO審核趨嚴、過會率低，對於此是否影響台商申請上市腳步，李明貴說，個別台商會衡量自身情況。

他說，目前有能力上市的都是比較大的企業，在台灣也大多有上市公司。相較於大陸本地企業，台商在大陸上市主要是解決兩地公司「關聯交易」及「同業競爭」的問題，這也是大陸監管單位看重的部分。（編輯：林克倫）1070623

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