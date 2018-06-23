美軍百年優良傳統 陣亡官兵安葬祖國

為了做到這一點，美國官方甚至曾在家屬的要求下，於1998年5月將華府阿靈頓公墓的無名軍人墓啟封，藉著DNA技術確認其中部分遺骸屬於1972年在越戰期間陣亡的空軍中尉布萊西（Michael Joseph Blassie），然後將遺骸交給家屬重新安葬。

在這個傳統之下，除非家屬選擇放棄，每個為國捐軀的美國官兵遺體都要送回故土，如果可能，每具遺骸的身分都要確認，並告知家屬。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）在韓戰結束65年之後，215名美軍官兵的遺骸終於將運回美國，依至少已有百年歷史的優良傳統，在祖國隆重安葬。

為了執行搜尋美軍遺骸的任務，美國國防部設有員額達500人的戰俘暨失蹤官兵確認署（Defense POW/MIAAccounting Agency, DPAA），這個部門是在2015年1月整併聯合戰俘暨失蹤官兵指揮部（Joint POW/MIAAccounting Command）與國防戰俘暨失蹤人員辦公室（Defense POW/Missing Personnel Office）後成立，每年預算達1120億美元。

根據DPAA估計，仍有8萬2000多名美軍官兵因作戰失蹤，其中在二戰失蹤的人數就約有8萬人。

美國從獨立戰爭到南北戰爭，之後在海外先後與墨西哥、西班牙、北越打仗，並參與兩次世界大戰及韓戰，死傷無數，其中南北戰爭最為嚴重，有至少75萬人死亡。

在1775年爆發的美國獨立戰爭期間，戰死沙場的官兵遺體基本上是無人聞問，但南北戰爭打了一年之後，林肯總統便簽署為陣亡官兵建立國家公墓的法律。

不過，要到1917年4月美國加入第一次世界大戰之後，美國官方才確立妥善安葬軍人遺體的傳統。這是因為許多陣亡官兵的家屬無法接受他們的子弟就地掩埋在大西洋彼岸的戰場上，要求戰爭部務必將遺體運回。

這是個艱巨的挑戰，因為在戰火於1918年11月結束後，估計有7萬多名美軍埋葬於歐洲戰場臨時挖掘的墳墓裡。

當中包括老羅斯福總統（Theodore Roosevelt）的兒子昆丁‧羅斯福（Quentin Roosevelt）。他是個美軍飛行員，1918年7月在法國上空遭德軍擊落後，由德軍依軍禮安葬。

老羅斯福總統與多位軍方首長主張讓美陣亡官兵長眠於戰場上，但在成千上萬美國家庭的反對之下，美國戰爭部在1919年10月宣布，將徵詢8萬個美國家庭的意見，依他們的意願把子弟的遺骸運回美國，或是安葬在法國等國家新建的美軍公墓。

二戰結束後，有多達35萬9000名美軍官兵的遺體散布於全球各地。美國軍方在戰後花了6年時間，找回超過28萬具遺骸，剩餘的將近8萬名失蹤官兵多半死在海上。

在1950年爆發的韓戰期間，美軍首次在戰火尚未平息的情況下，就進行將遺體運回國內的作業。在今天，只要有美軍在海外陣亡，遺體一般是在幾天之內就會運回到美國安葬。1070623