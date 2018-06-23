空軍航院徐子圭研發風力發電　奪捷克發明獎金牌

（軍聞社記者陳軍均臺北23日電）「2018捷克國際發明展」由捷克專利局（工業產權局）及捷克發明協會以及WIPO（世界智慧財產權組織）共同主辦，目前任職於空軍航空技術學院一般學科部主任的徐子圭上校與國立屏東科技大學校長戴昌賢等研究團隊以「全天候具尾噴流導引風力發電機」作品，獲得金牌獎的殊榮。

徐上校表示，風力發電是國家當前推展綠能之一，但臺灣風場不同於歐美大陸型氣候，陣風變化多端，又常因風速過低或瞬間風速過高，導致本島風機超過一半呈待機或故障狀態，又因為徐子圭和戴昌賢都曾參與IDF經國號戰機引擎研發設計，以及雄三飛彈氣動力分析等經驗，因此，此一發明創作靈感就是來自航空發動機渦輪葉片尾端噴流設計。