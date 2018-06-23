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空軍航院徐子圭研發風力發電　奪捷克發明獎金牌

軍聞社2018/06/23 17:34
▲ 目前任職於空軍航空技術學院一般學科部主任的徐子圭上校與國立屏東科技大學校長戴昌賢等研究團隊以「全天候具尾噴流導引風力發電機」作品，獲得金牌獎的殊榮。（空軍航空技術學院提供）
▲ 目前任職於空軍航空技術學院一般學科部主任的徐子圭上校與國立屏東科技大學校長戴昌賢等研究團隊以「全天候具尾噴流導引風力發電機」作品，獲得金牌獎的殊榮。（空軍航空技術學院提供）

（軍聞社記者陳軍均臺北23日電）「2018捷克國際發明展」由捷克專利局（工業產權局）及捷克發明協會以及WIPO（世界智慧財產權組織）共同主辦，目前任職於空軍航空技術學院一般學科部主任的徐子圭上校與國立屏東科技大學校長戴昌賢等研究團隊以「全天候具尾噴流導引風力發電機」作品，獲得金牌獎的殊榮。

　徐上校表示，風力發電是國家當前推展綠能之一，但臺灣風場不同於歐美大陸型氣候，陣風變化多端，又常因風速過低或瞬間風速過高，導致本島風機超過一半呈待機或故障狀態，又因為徐子圭和戴昌賢都曾參與IDF經國號戰機引擎研發設計，以及雄三飛彈氣動力分析等經驗，因此，此一發明創作靈感就是來自航空發動機渦輪葉片尾端噴流設計。

　徐上校指出，經由導引自入口氣流產生具尾噴氣流輔助氣源的設計，可改良上述風機缺點，在低速時可加速轉動增加功率輸出，於高速時可產生反扭矩力穩定風機，使風機全天侯運作，大大提升風力發電機運轉效率及提供風機葉片設計的新思維理論，目前已經獲得發明專利，可用於各大小型水平軸式或垂直軸式的風力發電機，符合綠色能源永續發展的需求。

　徐上校於2012至2017年期間參與世界各大發明競賽，共計榮獲12金9銀5銅的佳績，目前也與中科院合作研發空軍下一代戰機引擎關鍵技術，持續強化我國防研發能量。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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