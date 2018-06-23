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政治

姚立明指文大學生說謊　包正豪：不知哪的臉領學術研究費

政治中心／綜合報導2018/06/23 20:16
▲包正豪教授。（資料照／翻攝包正豪臉書 ）
▲包正豪教授。（資料照／翻攝包正豪臉書 ）

新北市長選戰打得火熱，國民黨參選人侯友宜涉及文化大學宿舍大群館的爭議持續延燒，文大大群館館長范舒琪等文大生最近上外界視為「親綠」的電視政論節目，因為回答方向不如製作單位預期，遭到節目主持人與前文大副教授姚立明公然指控學生「說謊」，引發爭議。淡江大學全球政經系主任包正豪表示，姚立明不做研究，這樣的大學教授，不知哪來的臉領學術研究費。

電視政論節目討論侯友宜的文大宿舍案，文大學生在說明自己看法時，與節目製作單位所設定的方向不同，疑似引發不滿，學生一時口誤，把一學期說成六個月，身為來賓的前文大副教授姚立明隔天在節目公開質疑文大學生「是不是故意說謊？我不知道！」，主持人也隨即接話，質疑文大學生說謊，電視節目並打上「大群館前館長昨上節目，姚立明打臉！她公然說謊」為電視標題。

對於姚立明指控看法與自己不同的文大學生「說謊」引發社會爭議，包正豪對社會可受公評事件表示，別的不敢說，但至少可以講，姚立明這種長久以來不讀書、不做研究的大學教授，其實就是不學無術，真不知道他哪來的臉領學術研究費。

文化大學學生宿舍委員會為姚立明事件發出聲明，指出這名受訪的范同學，確實是大群館現任館長，且在錄製過程中，都依事實陳述，只是口誤把一學期說成六個月，並沒有說謊，希望姚立明致歉，還給學生清白。

關鍵字姚立明包正豪文大宿舍案侯友宜
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