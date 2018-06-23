林為洲揭與地方派系不和原因 想法不同

（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨新竹縣長提名爭議延燒，外傳國民黨立委林為洲與地方派系不和是未獲青睞的原因之一，他今天表示，與地方派系其實沒什麼恩怨，主要是對於選區經營與選舉策略的想法不同。

國民黨日前通過提名楊文科參選新竹縣長，但積極爭取提名的林為洲呼籲黨中央應回歸全民調機制，並自辦民調，盼黨中央能重新思考人選。

林為洲無法獲得青睞，外傳與地方派系不和，是其中一項原因，林為洲晚間透過社群網站臉書（facebook）說明他與地方派系不和的原因，他說，其實他跟地方派系也沒什麼恩怨，主要是想法不同，對於選區經營與選舉策略思維的不同。