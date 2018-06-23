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中央社

林為洲揭與地方派系不和原因 想法不同

中央社2018/06/23 19:56
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨新竹縣長提名爭議延燒，外傳國民黨立委林為洲與地方派系不和是未獲青睞的原因之一，他今天表示，與地方派系其實沒什麼恩怨，主要是對於選區經營與選舉策略的想法不同。

國民黨日前通過提名楊文科參選新竹縣長，但積極爭取提名的林為洲呼籲黨中央應回歸全民調機制，並自辦民調，盼黨中央能重新思考人選。

林為洲無法獲得青睞，外傳與地方派系不和，是其中一項原因，林為洲晚間透過社群網站臉書（facebook）說明他與地方派系不和的原因，他說，其實他跟地方派系也沒什麼恩怨，主要是想法不同，對於選區經營與選舉策略思維的不同。

林為洲表示，2016年選立委的時候，就已經有這樣的衝突，對於如何打選戰，大家有不同的方法、戰術、策略，所以那時候很多黨內幹部、大老，質疑他是選假的，選舉結果證明此說法子虛烏有。

林為洲也說，這次的大選處境更艱難，黨產歸零，淪為在野、資源匱乏，傳統派系做戰方式，下放資源、組織動員，更難發揮預期效果；國民黨唯有轉型，成為以論述、政策、理念價值說服選民支持為主要策略，再輔以傳統組織動員的力量，才能因應內外的變化，打贏2018年與2020年兩場大選。

林為洲說，他的想法、做法，與傳統派系雖有一些扞格，但不至於水火不容，情況演變至此，真是始料未及，令人遺憾。他在國民黨，當然希望國民黨好國民黨贏，但如果不思改進，轉骨換腦，贏的策略在哪裡，總不能只靠執政黨爛吧。（編輯：林孟汝）1070623

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