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F奶女大生徵臨時男友　自爆「保鮮膜還在」網友暴動

生活中心／綜合報導2018/06/23 20:13
▲女大生因家裡長輩要她帶男友回家，開出誘人條件徵臨時男友，引發熱烈討論。（示意圖／NOWnews資料照）
▲女大生因家裡長輩要她帶男友回家，開出誘人條件徵臨時男友，引發熱烈討論。（示意圖／NOWnews資料照）

一名女網友近日在臉書 po 文徵臨時男友陪她回老家，雖然沒有工資，但開出住豪宅、包三餐和跟她「一起睡覺」的條件，更自稱有 34F 、 23 腰的好身材，消息一出引發網友熱烈討論。

該名女網友在臉書「靠北文化 Cow Bei PCCU」發文，表示自己就讀大三，因家中長輩要求她帶男朋友回家給他們看，但自己一直交不到男朋友，所以想徵求一名臨時男友陪她回高雄老家住兩天，會幫對方出來回高鐵票，住宿方面也不用擔心，「我家帝寶我的房間給您住，但是要跟我一起睡」。

原 po 表示，這個「工作」只需要陪她回家，假扮她的男友「早上陪我爸媽吃飯聊天，晚上陪我愛愛」，回台北後就可以回家，不必負任何責任，但自己沒有錢可以付工資，只能提供臨時男友「兩天的五星級自助早餐、精緻午餐跟浪漫晚餐，還有我這個宵夜。」最後更自爆「我 F 罩杯希望你不會覺得太大，下面保鮮膜還在希望你不會怕血，也不會怕太緊」。

雖然不少人質疑其真實性，但貼文仍引發網友熱烈討論「才大三就被爸媽催？那他們一定是怕滯銷」、「打死我也不信。明天我要去哪裡等妳？」「可以推薦自己嗎，這機會給別人太不道德了」、「在高雄快上車，相信你助人為樂與人為善」，也有許多網友搞笑自薦或 tag 自己好友幫忙報名，笑翻一票網友。



▲女網友開出誘人條件徵臨時男友，不少人質疑真實性。（圖／翻攝自臉書「靠北文化 Cow Bei PCCU」, 2018.06.23）

關鍵字臨時男友假男友女大生f奶保鮮膜
陽明山驚見兩蛇交纏　網友直呼可怕

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