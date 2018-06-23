外婆被改成姥姥 上海市教委：恢復成原文

（中央社台北23日電）上海小學二年級語文教科書課文的「外婆」被改為「姥姥」，引發南北方言之爭。上海市教委今天發布處理意見稱，將課文恢復為原「外婆」一詞，且停用上海教育出版社教科書。

英國廣播公司（BBC）報導，有大陸網友爆料，上海教育出版社出版的小學二年級語文第24課「打碗碗花」課文，「外婆」一詞全被改成「姥姥」。此篇課文是陝西作家李天芳的一篇散文。

此後，又有網友貼出據稱是上海市教育委員會的回覆內容稱，「姥姥」是普通話詞彙，口語使用較多，而「外婆」屬於方言。

這則回覆立即引發軒然大波，許多網友不滿上海市教委將「外婆」稱作方言。網友說：「我反而一直以為外婆外公都是普通話，姥姥才是方言」。還有人質疑說：「北方叫姥姥，南方叫外婆，怎麼南方叫法就是方言了？」