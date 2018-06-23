外婆被改成姥姥 上海市教委：恢復成原文

（中央社台北23日電）上海小學二年級語文教科書課文的「外婆」被改為「姥姥」，引發南北方言之爭。上海市教委今天發布處理意見稱，將課文恢復為原「外婆」一詞，且停用上海教育出版社教科書。
英國廣播公司（BBC）報導，有大陸網友爆料，上海教育出版社出版的小學二年級語文第24課「打碗碗花」課文，「外婆」一詞全被改成「姥姥」。此篇課文是陝西作家李天芳的一篇散文。
此後，又有網友貼出據稱是上海市教育委員會的回覆內容稱，「姥姥」是普通話詞彙，口語使用較多，而「外婆」屬於方言。
這則回覆立即引發軒然大波，許多網友不滿上海市教委將「外婆」稱作方言。網友說：「我反而一直以為外婆外公都是普通話，姥姥才是方言」。還有人質疑說：「北方叫姥姥，南方叫外婆，怎麼南方叫法就是方言了？」
面對外界質疑，上海市教委今天發布4點處理意見稱，一是責成市教委教研室會同上海教育出版社迅速整改，向作者和社會各界致歉，並與作者溝通，將文中「姥姥」一詞恢復為原文的「外婆」一詞，同時依法保障作者權益。
第二是按工作計畫，今年9月起，小學二年級將使用國家統編語文教材，上海教育出版社出版的小學二年級語文教科書停止使用。
第三是要求全市教材編寫工作要從中吸取教訓，充分尊重作者原文原意，切實依法維護作者正當權益。最後是將進一步加強教材編制的管理與指導，提高教材審查能力，提升教材品質。
此外，上海教育出版社21日晚間曾回應，此次修改是為落實該學段識字教學任務。「外」、「婆」、「姥」三個字，都是小學二年級識字教學的基本任務。第24課將「外婆」改成「姥姥」，起因是前面課文已經有「外」和「婆」兩字。
對此「識字」說法，上海教育出版社今天也發布道歉啟事稱：「在收錄該課文時未與作者溝通，在修改課文時只考慮識字教學因素，未徵求作者意見，沒有充分意識到地方用語習慣，確實存在不當之處。為此，向社會各界及作者本人表達誠摯歉意。」（編輯：林克倫）1070623