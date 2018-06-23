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中央社

書迷請命重開張 高雄老書店：朋友還是老的好

中央社2018/06/23 20:12
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄23日電）開業近19年的高雄明儀書店原定10日結束營業，在書迷請命後，業者決定不收攤了。全店整修後，今天重新開張，不少舊雨新知上門光顧，書店現場懸掛布條「朋友還是老的好」，感謝書迷相挺。

書店老闆高和宗是北部30多年的書籍批發商，南下高雄陸續開3間明儀書店，後來因生意不佳相繼關掉兩間，碩果僅存的這家明儀書店也因房租到期，房東要漲租金準備收攤，經書迷請命加上房東讓步，允諾原租約續約3年，才讓書店起死回生。

明儀書店中午舉行重新開幕茶會迎賓，有舊雨新知及書商參加，高和宗專程南下參加，見現場懸掛「朋友還是老的好」布條感觸良多。

高和宗表示，實體書店一間間的關，支持他繼續撐下去的最大力量就是讀者及書迷的熱情相挺，加上企業社會責任的驅使，讓他捨不得離開員工及書迷。

他說，有一名住在附近老婦人看到店外排滿各界致賀花圈，全店喜氣洋洋，好奇上前問他「不是要關了，怎麼會？」他告以重新開幕原委，對方直呼「太好了」，令他非常感動，深深覺得繼續撐下去是對的。

他表示，書迷的捧場，燃起他再展店的熱情，為回應書迷的相挺，他近期可能會有展店計畫。

明儀書店店長張素玲指出，店內也有賣中小學評量等參考書，附近許多住戶都是看明儀的書長大的，這裡承載他們許多回憶，加上附近原本有許多書店，如今都一一關門了，社區民眾不忍最後的書香聖地失守，5月以來紛紛透過電話、臉書留言為書店請命，有的書迷還直接來店陳情。

她又說，店內重新整修不僅耳目一新，消防設施也全面更新，讓書迷逛書店更安全，也更舒適。

她表示，高雄連日大雨，如今雨過天晴，但願這間走過風雨的書店也能像天氣一樣「雨過天晴」。

明儀書店是高雄河堤社區老字號書店，曾於5月初公告：「因租約將到期，必須和大家說再見，營業至6月10日並舉辦清倉促銷活動。」消息傳開後，經書迷請命，業者決定不熄燈，11日開始整修，今天重新開張，為慶祝重新開幕，全館會員價促銷活動延至6月底。 （編輯：吳佳穎/卞金峰）1070623

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