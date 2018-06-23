回應房貸流向 陳佩琪臉書公布所得清單

陳佩琪說，民國100年3月她在台大醫院因肺腺癌切除1/5肺葉，面對致死率最高的癌症，她極度恐慌，不知能否度過5年存活期，心裡一直有個念頭，就是不能債留柯文哲和小孩。

她表示，柯文哲要競選公職，理當公布收入與支出，她很贊同柯文哲不辦大型造勢活動的理念；「他說辦這種活動很燒錢，但有人有錢辦，活絡選舉經濟也無妨，只要對外交代清楚錢從何來就行了」。

陳佩琪說，今天寫這篇是回應民主進步黨台北市長參選人姚文智競選辦公室發言人阮昭雄的質疑。

她指出，所以4年來，每累積一筆收入，她就到銀行寫還款單；直到現在，她留有將還款從柯文哲和她個人帳戶轉到銀行貸款帳戶的每次存根。

同時，陳佩琪說，她與柯文哲99年底以6500萬元買下現住的房子，初始跟銀行借房貸3500萬元，100年向柯文哲父母借了1000萬元付房貸；因此，100年初銀行房貸剩2500萬元。

柯文哲103年在信義行政中心登記參選，她指出，以及104年3月24日向監察院申報財產時，向柯文哲父母借的1000萬元都在紀錄上。

陳佩琪說，她和柯文哲所有收入與繳稅憑據在103年9月拿到競選總部公布，後來資料不知流落何方，但她可以向國稅局申請簡易收入證明。

陳佩琪指出，她與柯文哲100到103年收入共約3049萬元；103年9月21日前，還了房貸2119萬元。從100年初房貸2500萬元，到103年9月21日向信義行政中心申報財產，除了欠柯文哲父母1000萬元明載申報資料上以外，還欠銀行381萬元。（編輯：梁君棣）1070623