駐台使節遊澎湖 大讚人文自然風光

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）為協助推廣觀光，外交部帶領駐台使節與代表前往澎湖觀光參訪，欣賞當地自然與人文風光。外交部今天表示，使節、代表對澎湖的人文內涵、天然美景大為讚賞。

外交部表示，第二天的參訪行程中，訪團早上搭船前往桶盤嶼參觀世界級玄武岩地質景觀，並登上虎井嶼欣賞風景。下午走訪馬公老街，並參訪全台最古老的媽祖廟；訪團接著前往澎湖林投海灘，圍坐景觀咖啡廳庭廊，欣賞白色貝殼沙灘及碧藍大海。

外交部說，使節代表對澎湖豐富人文內涵及天然美景大為讚賞。

陪同訪團到澎湖參訪的外交部長吳釗燮表示，澎湖旅遊資源豐富，期盼各國使節代表透過各種管道向他們國家的民眾宣傳，鼓勵來台旅遊觀光，前往澎湖旅遊。