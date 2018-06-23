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中央社

OPEC小幅增產 投信：景氣成長油價不會差

中央社2018/06/23 20:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北23日電）石油輸出國家組織(OPEC)宣布小幅增產，短線恐影響油價表現，不過投信指出，在景氣成長階段，通常原物料市場也能有不錯的表現。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，現階段全球各地陸續邁入景氣循環中段或後段，特色是常伴隨通貨膨脹走揚，當風險性資產與通膨走勢同向時，通常能見到原物料表現較其它資產更為凸出。

陳若梅表示，雖然近期油價受到市場訊息干擾，特別是OPEC會議增產對油價短線影響較大，但整體而言，能源類股的評價較大盤評價仍有補漲空間，且回歸基本面來看，美國內陸運輸管線產能滿載，增產的頁岩油大量被卡在國內，成為無效供給，此情況有利於支撐國際油價走勢。

此外，陳若梅進一步指出，考量過去幾年油氣產業上游資本投資不足，導致傳統油田產能逐步下滑、油管運輸不足，相對地，全球經濟成長趨勢鮮明，如今需依靠美國增加的產量來滿足市場需求面，若未來油氣上游產業資本支出仍短缺，預估至2023年前全球市場都將面臨能源供應吃緊狀況，今年至今亦有不少研究機構多以調升油價為主。

陳若梅分析，根據過去近36年的統計數據，每當景氣循環進入成長時期，原物料價格與股票市場常能同步揚升，由於原物料價格上漲有利提升新興市場原物料出口國的經濟成長，在出口成長的同時，也有利拉抬新興市場內需消費擴張，對於整體新興市場景氣向上具有正面催化作用。

陳若梅強調，若油價上升速度過快，才會對於新興市場的通貨膨脹造成負面影響，甚至抑制終端消費者的需求成長，尤其是國際油價每桶在85美元至90美元之間，是有利整體新興市場景氣成長的價位，若超過每桶90美元的甜蜜點，才會對市場帶來不利的衝擊。（編輯：林興盟）1070623

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