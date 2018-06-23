OPEC小幅增產 投信：景氣成長油價不會差

（中央社記者田裕斌台北23日電）石油輸出國家組織(OPEC)宣布小幅增產，短線恐影響油價表現，不過投信指出，在景氣成長階段，通常原物料市場也能有不錯的表現。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，現階段全球各地陸續邁入景氣循環中段或後段，特色是常伴隨通貨膨脹走揚，當風險性資產與通膨走勢同向時，通常能見到原物料表現較其它資產更為凸出。

陳若梅表示，雖然近期油價受到市場訊息干擾，特別是OPEC會議增產對油價短線影響較大，但整體而言，能源類股的評價較大盤評價仍有補漲空間，且回歸基本面來看，美國內陸運輸管線產能滿載，增產的頁岩油大量被卡在國內，成為無效供給，此情況有利於支撐國際油價走勢。