歌迷集體控告詐欺 肯伊威斯特恐遭審判

（中央社紐約22日綜合外電報導）紐約聯邦法官今天為饒舌歌手肯伊威斯特遭受審判建立可能性，肯伊2016年涉嫌欺騙歌迷訂閱音樂串流平台Tidal，謊稱這樣才能收聽他的專輯The Life of Pablo。

一名歌迷提起集體訴訟，因為肯伊威斯特（KanyeWest）推文聲稱，這張專輯只能在Tidal聽到，其他心有不滿的歌迷也可加入這起訴訟並獲得賠償金。這個串流平台已被另一名饒舌歌手傑斯（Jay-Z）收購投資。

肯伊威斯特曾在推特貼文表示，他的專輯「絕對、絕對、絕對不會在蘋果（Apple Inc）上架」，但Tidal訂閱人數落後，這張專輯6週後登上蘋果的音樂串流服務Apple Music，以及最大的串流平台Spotify。