歌迷集體控告詐欺 肯伊威斯特恐遭審判

（中央社紐約22日綜合外電報導）紐約聯邦法官今天為饒舌歌手肯伊威斯特遭受審判建立可能性，肯伊2016年涉嫌欺騙歌迷訂閱音樂串流平台Tidal，謊稱這樣才能收聽他的專輯The Life of Pablo。
一名歌迷提起集體訴訟，因為肯伊威斯特（KanyeWest）推文聲稱，這張專輯只能在Tidal聽到，其他心有不滿的歌迷也可加入這起訴訟並獲得賠償金。這個串流平台已被另一名饒舌歌手傑斯（Jay-Z）收購投資。
肯伊威斯特曾在推特貼文表示，他的專輯「絕對、絕對、絕對不會在蘋果（Apple Inc）上架」，但Tidal訂閱人數落後，這張專輯6週後登上蘋果的音樂串流服務Apple Music，以及最大的串流平台Spotify。
肯伊威斯特的律師辯稱，當時他的推文聲明言之不虛，因為他在Tidal曾多次微調這張專輯，所以當專輯在其他平台上架時，實際上已經是母帶重新製作過的新版本。
紐約聯邦法官伍茲（Gregory Woods）認為，肯伊威斯特的論點「薄弱」。
伍茲在一分意見書寫道：「無論威斯特先生的論點能否在稍後審理中說服陪審團，庭上輕易就可論定，（原告）似乎有理由主張，威斯特先生有關這張專輯絕不會在Apple Music上架或販售的說法不實。」
伍茲說，使案件更複雜的是，原告貝克芮特（Justin Baker-Rhett）與被告肯伊威斯特都住加州，案件沒有理由在紐約繼續審理。Tidal的母公司Aspiro則要求將案件從加州移送至紐約。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1070623