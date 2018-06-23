金曲29／蕭敬騰手影秀引驚呼　新人表演串燒展實力

第29屆金曲獎於今（23）日晚間7點於台北小巨蛋舉行，主持人蕭敬騰以投影的方式，手比動物手勢倒映在大銀幕，說起「音樂森林」小故事，帶出7位入圍「最佳新人獎」歌手的表演，得獎呼聲最高的J.Sheon以〈You'll Never Know 〉展現流暢轉音，帥度破表，獨立搖滾樂團「茄子蛋」則以Live Band形式演唱〈浪子回頭〉，讓在場入圍者與粉絲聽得如癡如醉。

主持人蕭敬騰在介紹「最佳新人獎」入圍者表演前，以大型投影設備搭配手勢，娓娓道出「小白兔闖進音樂森林」的小故事，他展現苦練多時的成果，徒手比出小鳥、大猩猩、鱷魚、天鵝 、大象等動物，讓現場入圍者與粉絲相當驚豔。接著歌手蘇珮卿以清亮美聲搭配大型豎琴，演唱〈寧靜海〉；得獎呼聲頗高的J.Sheon，以白襯衫及格紋褲帥氣演唱〈You'll Never Know〉，引起現唱粉絲一陣尖叫。丁世光的〈神探〉則大秀高超R&B唱功，民謠歌手鄭興以吉他自彈自唱〈城南〉，韻味十足；創作才子李權哲帶來〈我們眼裡還有對方嗎〉證明入圍實力；閻奕格身穿黑色華服戴昂貴珠寶演唱〈我有我自己〉，氣勢逼人；壓軸的「茄子蛋」則以Live Band形式飆唱〈浪子回頭〉，動人的旋律讓人陶醉。