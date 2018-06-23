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娛樂

金曲29／許郁瑛連拿「演奏類最佳專輯、最佳製作人獎」

娛樂中心／綜合報導2018/06/23 20:51
▲許郁瑛拿下「演奏類最佳專輯製作人獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）
▲許郁瑛拿下「演奏類最佳專輯製作人獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）

演奏類最佳專輯製作人獎／許郁瑛《happened, happening》

第29屆金曲獎於今（23）日在台北小巨蛋盛大舉行，「演奏類最佳專輯製作人獎」由《happened, happening》的許郁瑛拿下，許郁瑛身兼樂手及製作人，上台說得獎感言時，本來要慢慢說出，許郁瑛一看到在得獎感言秒數在倒數，只說出「那我把感謝的人PO在粉絲頁好了。」

而其他入圍者有呂聖斐、董舜文《無限融合樂團 8》、鍾興民《鍾興民作品集》、蘇子茵、王希文《蘇子茵》、、Bazaar(中東爵士樂團)、黃宣銘《波斯驛站》。


▲許郁瑛拿下「演奏類最佳專輯製作人獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）

演奏類最佳專輯／《happened, happening》

第29屆金曲獎頒獎典禮於今（23）日在台北小巨蛋登場，「演奏類最佳專輯」由《happened, happening》拿下。身為專輯製作人許郁瑛剛剛得「演奏類最佳專輯製作人獎」時沒時間說感言，連得第二個獎時她以極快的速度，說出要感謝的人，速度快到令全場讚嘆，她連續上台難掩興奮心情，拿下演奏類大獎。

其他入圍者有《無限融合樂團8》、《鍾興民作品集》、《蘇子茵同名專輯》、《波斯驛站》。


▲許郁瑛拿下「演奏類最佳專輯獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）

最佳原住民語歌手獎／桑梅絹

第29屆金曲獎於今（23）日晚間於台北小巨蛋舉行，其中「最佳原住民語歌手獎」由桑梅絹以《渲染》獲得，桑梅娟被評審評為，「歌聲滄桑，極具渲染力的歌手」，她開心表示：「謝謝我的媽媽，從小把我教的那麼好，謝謝部落、我的孩子，這份榮耀屬於部落。」

其他入圍者包含「Paliulius/8664樂團」《圍坐在一起》、Magaitan瑪蓋丹（石嘉量）《la mathuaw maqitan apiakuzan 美好的，怎麼了？》。


桑梅絹拿下「最佳原住民語歌手獎」。（圖／NOWnews攝影中心，2018.06.23）

最佳原住民語專輯獎／《直美》（演唱者：CMO樂團）

第29屆金曲獎於今（23）日晚間7點於台北小巨蛋舉行，本屆「最佳原住民語專輯獎」由CMO樂團以《直美》拿下，CMO開心表示：「我會保留屬於原住民的東西，台灣美麗的聲音要繼續發揚光大，我會更有企圖心讓一整片土地都閃爍著光芒」最後邀請全場原住民唱國歌。

被樂評譽為「必聽台灣原住民專輯」之一的《直美》，專輯中11首歌曲以3位出生阿美族女性的真實故事為創作基底，並唱出她們面對悲苦生活的勇敢和樂觀，整張專輯詞曲由樂團音樂總監蘇瓦那一手包辦，曲風融合民謠、爵士、聲樂和阿卡貝拉，也將日本古調與阿美族語做結合，展現多元的實驗風格。

今年金曲獎入圍「最佳原住民語專輯獎」者，還包括以《圍坐在一起》入圍的Paliulius樂團、《渲染》的桑梅絹，以及《有我陪伴》的馬詠恩、古伊‧達理瑪勞、高蘇珊、米鴻恩、張理軒。


▲CMO樂團以《直美》拿下「最佳原住民語專輯獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）

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