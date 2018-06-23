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中央社

企業封閉式輸送設備新建物防空污 免房屋稅

中央社2018/06/23 20:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北23日電）財政部近期發布解釋令，企業依地方政府要求新建封閉式建築物，經主管機關認定為抑制粒狀污染物的防制設施，且屬於輸送設備者，可免徵房屋稅，增加企業積極改善空污的誘因。

財政部表示，行政院為解決國內空氣污染問題，去年底經行政院院會通過「空氣污染防制行動方案」，優先推動大型企業空污減量。

財政部指出，企業生產製程中所需原料，若被認定屬逸散性污染物，則須依「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」規定建置防制設施，並符合最佳可行控制技術及空氣污染物排放標準。

然而，企業若將原料露天堆置，仍有造成空污之虞。因此財政部頒布解釋令，企業配合地方政府環保主管機關法規新建封閉式建築物，用以抑制原料輸送過程中的逸散，並經稽徵機關會地方政府環保主管機關認定其與輸送設備相連，並非提供儲存功能，則該建物就屬於輸送設備的一部分，不必課徵房屋稅。但該建築物後來經查明轉供儲存原料或成品使用者，則具散裝倉庫性質，應課徵房屋稅。

賦稅署官員指出，企業建造大型封閉式建築物的初衷，是為了抑制空污，但避免企業擔心會遭稽徵機關課徵高額房屋稅，因此財政部頒布解釋令，希望以具體行動維護空氣品質，有助企業更積極進行改善空氣污染的作為，改善成果為全民共享。（編輯：林興盟）1070623

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