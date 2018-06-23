雨後48小時除斑總動員　嚴防登革熱病媒蚊孳生

高雄市連續大雨過後，天氣逐漸放晴，高溫多雨的氣候正適合登革熱病媒蚊快速孳生，有鑑於此，高雄市政府衛生局下周一（25日）將啟動雨後48小時跨局處動員稽查行動。提醒民眾，雨後倘未落實清除積水容器，病媒蚊將會在一周後快速大量孳生，請務必主動巡檢及落實室內外環境整頓，並掌握「巡、倒、清、刷」4大要訣，才能有效避免蚊蟲孳生同時預登革熱防疫情發生。
依據高雄市政府環保局登革熱防治隊孳生源調查結果顯示，6月11日到6月16日社區病媒監測36里，總計清除高達2,155 個積水容器，陽性率5.06%，其中單一個里別就查獲高達21個積水容器孳生大量埃及斑蚊幼蟲，顯示該里病媒密度處於極高狀態，衛生局提出警示，此時若有登革病毒入侵社區，將可能造成社區登革熱疫情流行。
▲民眾常忽略刷洗水桶內緣及底部凹槽處，導致蟲卵附著於桶壁，遇水則快速孵化為幼蟲。（圖／記者陳美嘉攝 , 2018.06.23）
據衛生局進一步分析，環保局5月26日到6月15日告發積水孳生病媒蚊的陽性容器態樣，在陽性水桶中又以一般民眾常用的好神拖水桶最為常見，部分被查獲儲水桶孳生病媒蚊的民眾反映，儲水桶每天都有舀水使用且有部分換水，為何水桶還會長蚊，主要是民眾常忽略了登革熱防治「巡、倒、清、刷」4大要訣中「刷洗」容器的重要步驟，導致蟲卵附著於桶壁內緣，遇水則快速孵化為幼蟲。
高雄市政府衛生局呼籲，登革熱流行期已經來臨，請民眾提高警覺，防疫團隊於下週一起將啟動雨後48小時跨局處動員稽查行動，請妥善清除可能積水的桶缸盆甕、瓶罐等各式雜物、頂樓及地下室也應詳加檢查、帆布應拉平避免積水、屋簷排水槽亦應檢查有無阻塞；倘經環保、衛生單位查獲孳生病媒蚊，可依違反廢棄物清理法告發，最高可處新台幣6000元罰鍰（截至目前，高雄市已開立舉發571件）。如出現發燒、頭痛、骨頭痠痛等疑似登革熱症狀，請務必速就醫，告知醫師旅遊史、活動史，以利醫師及早診察，才能確保健康安全。