雨後48小時除斑總動員　嚴防登革熱病媒蚊孳生

高雄市連續大雨過後，天氣逐漸放晴，高溫多雨的氣候正適合登革熱病媒蚊快速孳生，有鑑於此，高雄市政府衛生局下周一（25日）將啟動雨後48小時跨局處動員稽查行動。提醒民眾，雨後倘未落實清除積水容器，病媒蚊將會在一周後快速大量孳生，請務必主動巡檢及落實室內外環境整頓，並掌握「巡、倒、清、刷」4大要訣，才能有效避免蚊蟲孳生同時預登革熱防疫情發生。

依據高雄市政府環保局登革熱防治隊孳生源調查結果顯示，6月11日到6月16日社區病媒監測36里，總計清除高達2,155 個積水容器，陽性率5.06%，其中單一個里別就查獲高達21個積水容器孳生大量埃及斑蚊幼蟲，顯示該里病媒密度處於極高狀態，衛生局提出警示，此時若有登革病毒入侵社區，將可能造成社區登革熱疫情流行。