大佛普拉斯 愛丁堡國際電影節首映

當被問到想透過這部電影呈現什麼，黃信堯表示，他想表達的是，人生會遇到很多困難的事，一切在於如何面對，無論如何，人生依然必須走下去。

導演黃信堯受邀出席首映並與觀眾對談。駐英文化處發布新聞稿表示，一名英國民眾激動表示非常喜歡這部電影，從裡面看到政治、貧窮、階級等社會問題，劇中角色的際遇讓她感到悲傷，這是一部令人難忘的好電影。

英國民眾對於全片大多數時間以黑白畫面呈現感到好奇，黃信堯對此笑說，一開始拍短片「大佛」的時候，找到的場地不是很完美，所以用黑白的方式彌補畫面上的不完美。

不過，後來拿到拍攝長片的資金，發現黑白短片已有它的影片精神在裡面，就將黑白影片當成一種創作，與後來的行車紀錄器彩色畫面做對比，隱喻一般社會人士看上流社會的人生是彩色的，平民百姓的人生則是黑白的。

黃信堯小時候生長在海邊，本片取景雖遍布北中南，但主要聚焦中南部的城市、鄉村，劇中底層社會角色的靈感來自於日本漫畫和家中附近超市以資源回收維生的小人物。

觀眾問到為什麼要用台語配旁白，黃信堯表示，他小時候生長的環境都是講台語或台灣國語，本片他以台語配旁白感到很自然。他舉例，如果是一部蘇格蘭故事的電影，劇中人物用美式腔調，這會很奇怪。

他也透露，原本設定二位主角「菜脯」和「肚臍」雙雙死亡，但監製覺得這樣太殘忍了，結局讓沒有親人的「肚臍」犧牲自己，而讓好友「菜脯」能活下去照顧年邁的母親。

黃信堯表示，生命非常巧妙，這一刻遇到的人，彼此打完招呼分開後，不會知道對方後來的生命如何；有時生命會互相吸引，將命運相同的人牽引在一起，往往處在絕境的人才會幫助同樣處在困境的人。

愛丁堡國際電影節自1947年開始舉辦，今年邁入第72屆，是愛丁堡的元老級藝術節之一。2018愛丁堡國際電影節（Edinburgh International Film Festival）6月20日至7月1日登場。

今年入選電影節的有來自48個國家的121部電影，包括21場世界首映。「大佛普拉斯」今天將在愛丁堡Film House 舉行第二場放映會。（編輯：高照芬）1070623