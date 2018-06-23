動物園辦水上紙船吹吹樂　小朋友嗨翻了

壽山動物園於今(23)日舉辦「往前走的勇氣」，搭配6月份主題動物「鴯鶓」作推廣，現場分享園區兩隻小鴯鶓獨家成長故事，透過動物小學堂的分享讓小朋友學習尊重生命，遇到困難要有往前走的勇氣，現場除了陸上龍舟大賽外，也玩轉創意辦理水上吹吹樂活動，讓小朋友用最潮的方式享受夏日消暑樂趣。

高雄市政府觀光局長曾姿雯表示，創意陸上龍舟大賽已成為動物園每年必辦的經典活動，今年邁入第六屆，現場看到爸爸媽媽與小朋友發揮創意以各種可愛動物造型出場，吸引大家的目光，用心可見一斑，這次的個人組冠軍組是法老王，精心的設計以環保材質製作，運用厚紙板製作成蛇皮，並且運用目前最受小朋友歡迎的滑板車作為底，結合成自然載具，既節能又環保，團體組冠軍的作品海底世界的美人魚及章魚更是栩栩如生，令人驚艷。