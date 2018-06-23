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動物園辦水上紙船吹吹樂　小朋友嗨翻了

記者許高祥／高雄報導2018/06/23 21:16
▲水上紙船吹吹樂活動，小朋友們享受夏日消暑樂趣。（圖／高市觀光局提供 , 2018.06.23）
▲水上紙船吹吹樂活動，小朋友們享受夏日消暑樂趣。（圖／高市觀光局提供 , 2018.06.23）

壽山動物園於今(23)日舉辦「往前走的勇氣」，搭配6月份主題動物「鴯鶓」作推廣，現場分享園區兩隻小鴯鶓獨家成長故事，透過動物小學堂的分享讓小朋友學習尊重生命，遇到困難要有往前走的勇氣，現場除了陸上龍舟大賽外，也玩轉創意辦理水上吹吹樂活動，讓小朋友用最潮的方式享受夏日消暑樂趣。

高雄市政府觀光局長曾姿雯表示，創意陸上龍舟大賽已成為動物園每年必辦的經典活動，今年邁入第六屆，現場看到爸爸媽媽與小朋友發揮創意以各種可愛動物造型出場，吸引大家的目光，用心可見一斑，這次的個人組冠軍組是法老王，精心的設計以環保材質製作，運用厚紙板製作成蛇皮，並且運用目前最受小朋友歡迎的滑板車作為底，結合成自然載具，既節能又環保，團體組冠軍的作品海底世界的美人魚及章魚更是栩栩如生，令人驚艷。

除了精彩的陸上行舟走秀外，園方也搭配世界盃足球熱潮，舉辦水上紙船吹吹樂，小朋友兩人一組，在水中用各種方式將紙船吹向球門，先進球門者獲勝，有的小朋友吹得十分賣力、有的小朋友負責干擾對手、也有小朋友狀況外把船越吹越遠，水池內的小朋友玩得開心，場外的爸爸媽媽也熱烈的加油，氣氛嗨到最高點。


▲壽山動物園第6屆陸上行舟大賽活動。（圖／高市觀光局提供 , 2018.06.23）
         
 

關鍵字壽山動物園鴯鶓兩棲
除斑總動員　嚴防登革熱病媒蚊孳生關心長者安全　功德會捐火災警報器

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