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中央社

茄子蛋喜奪新人獎 挺過潦倒現在好感恩

中央社2018/06/23 20:40
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者魏紜鈴台北23日電）第29屆金曲獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋舉行，最佳新人獎由樂團「茄子蛋」拿下。茄子蛋在後台接受媒體訪問表示，曾經四人過著一起吃一條土司的窮困生活，如今能獲金曲新人獎肯定，一切都很「感恩惜福」。

第29屆金曲獎最佳新人獎入圍者有：鄭興「忽然有一天，我離開了台北」（橘子音樂）、茄子蛋「卡通人物」（艾格普蘭特艾格）、J.Sheon「街巷」（台灣索尼音樂）、李權哲「醒著不醉」（滾石國際）、閻奕格「我有我自己」（華研國際）、蘇珮卿「我們都是寂寞的」（台灣索尼音樂）、丁世光「神經誌」（宏揚國際）。

女歌手彭佳慧頒發的最佳新人獎，由台灣獨立搖滾樂團「茄子蛋」拿下。茄子蛋上台後除感謝評審肯定，也很感謝家人一路的支持，「謝謝爸媽聽了難聽的練習好幾年，現在終於可以有自信地跟人家說，你兒子是做音樂的。」

「茄子蛋」共4名成員，包含主唱黃奇斌、吉他和聲蔡鎧任、謝耀德及鼓手賴俊廷。他們在2013年即發表單曲「把你的女朋友送給我好不好」，如今拿下最佳新人獎，非常感謝評審的肯定。

茄子蛋接受媒體訪問被問及，在台上領獎時一度哽咽，茄子蛋說：「純粹是作為兒女終於讓父母驕傲的感動。」他們在台上獲獎時，多次強調的「積極樂觀感恩惜福」口號其來有自。茄子蛋表示，在2015年及2016年過得不是太好，常常講的slogan「積極樂觀感恩惜福」，就是當時為了鼓勵彼此要積極樂觀，「感恩惜福」每一件發生的好事。

「那時的我們很窮困潦倒，最窮的時候四個人早上共吃一條土司，果醬也一起分著吃，或是吃朋友送的粽子吃了一個月。」茄子蛋說，現在獲得新人獎的感覺仍難以置信，能夠在這麼大的典禮上台領獎還有說話的機會，非常珍貴，謝謝評審給的肯定。（編輯：管中維）1070623

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