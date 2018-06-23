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日單車男命喪太魯閣　父來台代兒騎完最後一哩路

編輯中心／綜合報導2018/06/23 21:14
▲日籍單車愛好者白井寬之去年來台參加自行車比賽，場勘時在太魯閣不幸被落石擊中傷重不治，白井寬之的父親白井良一（左）22日與第一時間救助白井寬之的研究生黃柏憲（右）見面表達感謝，並互換禮物。中央社記者鄭傑文攝107年6月22日
▲日籍單車愛好者白井寬之去年來台參加自行車比賽，場勘時在太魯閣不幸被落石擊中傷重不治，白井寬之的父親白井良一（左）22日與第一時間救助白井寬之的研究生黃柏憲（右）見面表達感謝，並互換禮物。中央社記者鄭傑文攝107年6月22日

日籍男子白井寬之去（ 2017 ）年 9 月參加「第 6 屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」，不幸在賽前試騎時遭到落石砸中，送醫後宣告不治，命喪異鄉。他的父親白井良一今（ 23 ）日抵達花蓮太魯閣，替兒子獻上鮮花，並且點香祭拜，同時感謝台灣的車友當時對兒子的照顧。白井良一並將在明天幫兒子騎完未完成的最後一哩路。


▲去年在花蓮太魯閣遭落石擊中不幸辭世的日籍單車騎士白井寬之，他的父親白井良一（前左）23 日下午帶著鮮花到事故現場致祭，並盼兒子保佑經過此處的人、守護大家都能平安。中央社記者李先鳳攝 107年6月23日

白井寬之去年 9 月來到朝思暮想的台灣，參加自行車登山挑戰賽，但在賽前試騎時遭落石擊中，當場血流如注，經過的車友黃柏憲目擊立刻下車察看，並不斷對白井寬之喊話，希望他能夠撐下去，但白井寬之在送醫後仍宣告不治，命喪異鄉花蓮。

白井良一接獲兒子噩耗後，強忍悲痛來台灣帶回兒子骨灰，令白井良一感動的是，許多車友都在慈濟醫院外頭等待，要送白井寬之最後一程，讓他回國後仍然惦記著台灣。今年 2 月聽聞花蓮發生地震，白井良一也立即捐款幫助災民。

白井良一今天到達事故現場，獻上鮮花祭拜，並低聲地說「兒子，我來了」，希望兒子能夠保佑經過這裡的人都能夠平平安安，他也將在明日參加「第 7 屆瑪吉斯太魯閣登山挑戰賽」，帶著兒子的遺照一起參賽，完成他的遺願。


▲白井良一（左）23 日前往花蓮慈濟醫院，向醫療團隊、志工及車友致謝。醫院單車社社長馮清榮（右）特別致贈單車社紀念服、帽給白井良一。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真107年6月23日

關鍵字日本花蓮太魯閣單車騎士白井良一
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