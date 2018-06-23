關心長者安全　功德會捐贈火災警報器

捐贈典禮由高市消防局副大隊長陳秋蒼代表市民受贈並頒發感謝狀。會場吸引眾多長者參加觀禮，消防局為讓民眾更了解警報器的安裝方式，以創意氣球安裝法教學，利用氣球飄動模擬判斷火災黑煙方向等安裝訣竅，教導在場的長者選擇正確的安裝位置以保障居家安全。

消防法雖要求住宅要裝設火災警報器，但因沒有罰則仍有多數民眾住家沒有安裝，鑑於獨居老人及許多年長者成為火災傷亡的高危險群，功德會理事長釋天瀅說，火災避難時間的長短取決於避難速度，老年人與一般正常人的避難速度有明顯的差異，老年人因受限其本身行動能力因素，造成避難逃生困難度增加，全台已有多起因住宅用火災警報器及早預警，提醒人員及時應變逃生的成功案例，所以功德會希望藉由捐贈住宅用火災警報器給長者家庭，在意外發生時能及早預警提高避難的成功率，藉以達到降低財產損失與人員傷亡。

「家裝住警器、安全有保庇」，功德會用行動響應社會公益，也配合消防局呼籲市民立即自主裝設住宅用火災警報器，讓住家安全更有保障，也期待有更多企業及公益團體能共襄盛舉，一同關注社會上弱勢族群住居安全。讓民眾享有更好的救災服務與生命保障，使社會充滿愛及希望。