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關心長者安全　功德會捐贈火災警報器

記者許高祥／高雄報導2018/06/23 21:18
▲台灣信徹蓮池功德會捐贈火災警報器給獨老與弱勢長者家庭。（圖／高市社會局提供 , 2018.06.23）
▲台灣信徹蓮池功德會捐贈火災警報器給獨老與弱勢長者家庭。（圖／高市社會局提供 , 2018.06.23）

近來火災意外頻傳，總釀成重大傷亡，社團法人台灣信徹蓮池功德會為保障獨居老人與弱勢長者的居家安全，集結善眾愛心今(23)日於信徹禪寺捐贈住宅用火災警報器300顆給獨老與弱勢長者家庭，以避免火災意外憾事發生。

捐贈典禮由高市消防局副大隊長陳秋蒼代表市民受贈並頒發感謝狀。會場吸引眾多長者參加觀禮，消防局為讓民眾更了解警報器的安裝方式，以創意氣球安裝法教學，利用氣球飄動模擬判斷火災黑煙方向等安裝訣竅，教導在場的長者選擇正確的安裝位置以保障居家安全。


▲功德會教導長者正確的安裝位置以保障居家安全。（圖／高市社會局提供 , 2018.06.23）

消防法雖要求住宅要裝設火災警報器，但因沒有罰則仍有多數民眾住家沒有安裝，鑑於獨居老人及許多年長者成為火災傷亡的高危險群，功德會理事長釋天瀅說，火災避難時間的長短取決於避難速度，老年人與一般正常人的避難速度有明顯的差異，老年人因受限其本身行動能力因素，造成避難逃生困難度增加，全台已有多起因住宅用火災警報器及早預警，提醒人員及時應變逃生的成功案例，所以功德會希望藉由捐贈住宅用火災警報器給長者家庭，在意外發生時能及早預警提高避難的成功率，藉以達到降低財產損失與人員傷亡。

「家裝住警器、安全有保庇」，功德會用行動響應社會公益，也配合消防局呼籲市民立即自主裝設住宅用火災警報器，讓住家安全更有保障，也期待有更多企業及公益團體能共襄盛舉，一同關注社會上弱勢族群住居安全。讓民眾享有更好的救災服務與生命保障，使社會充滿愛及希望。

關鍵字台灣信徹蓮池功德會高市消防局火災警報器
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