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中央社

姚文智首場造勢晚會 立委議員力挺大團結

中央社2018/06/23 20:53
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文、葉素萍台北23日電）民主進步黨台北市長參選人姚文智首場造勢晚會今晚登場，立委蘇治芬、段宜康等多位黨籍立委與市議員登台力挺；總統府秘書長陳菊則擔綱壓軸演說嘉賓。

這場名為「首都大步走，國家向前行」的造勢晚會，晚間6時30分於民進黨中央黨部外登場。主持人趙天麟說，現場群眾超過1萬5000人。

晚會由立法委員吳思瑤、趙天麟擔任主持人，蘇治芬、段宜康、陳明文、高志鵬、陳亭妃、周春米、郭正亮等黨籍立委登台力挺，前台北市政府觀光傳播局長簡余晏到場支持，總統府資政史明也現身觀眾席。

曾任柯市府觀傳局局長的簡余晏說，柯文哲不能踐踏盟友，不應該如此對待曾全力支持他的民進黨。柯文哲選前說前總統陳水扁病了，當選後卻說陳水扁裝病；最令她難過的是，柯文哲承諾解決大巨蛋等五大弊案，卻派親信密會遠雄。她說：「柯P不是說要公開透明，到底哪一個柯P才是真的？」

簡余晏表示，在市府裡不斷看到兔死狗烹，柯文哲收割了世界大學運動會，欠執行長蘇麗瓊一個道歉，也欠台北市民一個道歉，民進黨執政才能改革加速，台北不要暗黑的力量。

段宜康表示，很多人說年底要用選票教訓民進黨，理由是民進黨改革沒有他們希望的那麼快，但是，用選票教訓民進黨的結果是「改革可能倒退嚕」，呼籲選民年底支持姚文智，用選票繼續支持改革向前走。

段宜康說，姚文智在台北市的兩個對手與北京的關係，「一個明來、一個暗去」，若姚文智輸，那等於是告訴國際社會，在台北市是否當選，要靠與北京的關係；為了台灣的尊嚴與主體性，大家要共同支持姚文智。

蘇治芬則說，今年選對會做出決定在台北市自推人選，4年前民進黨的禮讓已成為歷史，要正式與台北市長柯文哲說再見、說byebye，民進黨今年要走一條負責任的道路；雖然民進黨在台北市嚐過很多敗績、選舉失敗很多次，但總有一天，民進黨一定要在台北市執政。

民進黨選對會共同召集人陳明文指出，今天是姚文智接受徵召後的第一場晚會，這場晚會很關鍵也很重要，看到這麼多人對姚文智有信心，他很感動；中國國民黨笑民進黨這次在台北市徵召人選是打假球，「我說，國民黨才是在打假球」，民進黨這次在北市提自己的人，民進黨有信心打贏。

陳明文並說，徵召姚文智是民進黨所有支持者共同的決定，大家一起承擔，不要讓姚文智孤單地走這條艱難的道路。

台北市議員李慶鋒則說，姚文智是3個候選人中唯一不用看中國臉色的參選人，姚文智有能力、有方向，首都選戰這條風雨之路，需要選民的支持。（編輯：梁君棣）1070623

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