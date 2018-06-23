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慈愛獎表揚　身障家庭分享故事

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/23 21:13
▲縣長李進勇表揚身心障礙家庭照顧者。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.23)
▲縣長李進勇表揚身心障礙家庭照顧者。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.23)

雲林縣身心障礙家庭照顧者慈愛獎表揚活動23日在身心障礙福利服務中心2樓文康室舉行，縣長李進勇、議員張健福、王又民、虎尾鎮長林文彬等表揚12組身心障礙照顧者家庭，表彰照顧者慈愛無私奉獻的精神，給予最大得肯定與鼓勵。

李進勇表示，雲林縣有5萬多名身心障礙者，占全縣人口7%，比例為全台第四，縣府一直用心推動照顧政策，以減輕身心障礙家屬負擔，長期以來，縣府團隊一直致力推動雲林縣身心障礙者相關福利服務，並積極建構符合本縣身心障礙者需求之多機能服務方案及空間，讓縣內資源較缺乏區域亦能享有可近性、多樣性的福利服務。 

表揚活動有12組的身障家庭勇敢走出來，把自己故事分享與大家，他們不受限於本身的不便，仍然堅強克服障礙撫育子女；或是像家有身障子女的父母們，不管遭遇什麼挫折與考驗，始終堅守崗位沒放棄，這股穩定家庭的力量，是一股慈愛光芒，溫暖的力量，這是值得鼓勵的「慈愛獎」精神，這股精神是穩定社會的力量、是傳遞人們良善的毅力。 

縣府妥善照顧身心障礙家庭，跟身障團體也一直維持良好夥伴關係，本次運用公益彩券盈餘的經費，委託復健青年協進會辦理慈愛獎的活動，感謝協進會在李振銘理事長、林金順總幹事的帶領下，用心辦理這樣的活動，讓身心障礙家庭，感受到縣府的支持。 


▲身障朋友演出。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.23)

關鍵字身心障礙慈愛獎復健青年協進會
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