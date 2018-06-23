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中央社

阿妹驚喜現身金曲紅毯 徐若瑄女神風範

中央社2018/06/23 20:58
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北23日電）金曲獎頒獎典禮今晚舉行，原先未在紅毯名單的歌后張惠妹驚喜現身，配戴超過新台幣5000萬元配件走紅毯，頒獎人徐若瑄則大方秀出「事業線」，展現女神性感風範。

第29屆金曲獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋舉行，頒獎前的星光大道主持人由Lulu和Dennis搭檔主持，星光熠熠掀起首波高潮。

今年紅毯明星多採保守低調的深色系服裝，亮點之一是受邀頒獎的徐若瑄，她一襲超低胸禮服，搭配氣質駝色拖尾長裙，展現女神性感風範。相隔多年再次擔任頒獎嘉賓，她表示心情輕鬆，還透露明年會有發片計畫。

第14度角逐最佳女歌手的張惠妹，今天帶著姪女安娜驚喜現身星光大道，阿妹一襲宗教風墊肩冬裝搭配總價超過5000萬元的配件走紅毯，展現天后「霸氣」。談及心情，她表示，這次單純坐在台下參與金曲，以往都要表演會比較緊張；她「每一個獎都想拿」，有競爭才好玩。

同樣入圍國語女歌手獎項的徐佳瑩，以一身酒紅色氣質禮服亮相。她表示，為了走紅毯近日努力瘦身，辣的、甜的都沒吃，心情雖然會緊張但不致於失眠。

入圍6項的歌王林俊傑今晚穿全黑西裝出席，在粉絲破表的尖叫聲中帥氣走紅毯。他表示，心情「坦然面對」，把心思都放在表演上，也希望所有獎項都得。

另一名國語男歌手入圍者宋念宇（小宇）感性說，起初心情不緊張，但一坐上紅毯的禮車就很有感覺，因為想到上次入圍的畫面讓他「有點想哭」；面對外界認為他得獎呼聲高，他不會給自己太多壓力。

歌王陳奕迅今晚壓軸走紅毯，入圍最佳男歌手的他說，以前參加金曲心情比較緊張，但今年相對放鬆，覺得穿得好看、漂亮來到台灣就很滿足，希望能奪製作人獎；此外，他認為香港歌手竇靖童未入圍很可惜，「她的專輯很厲害、好聽，不知道是不是沒報名，希望她的音樂可以被聽到」。

頒獎人部分，頒發國語歌王的方大同一襲經典西裝設計走星光，他說有準備頒獎台詞，「看看能不能讓台下入圍者更放輕鬆」。頒發國語歌后的艾怡良則穿2截式黑色禮服秀出細腰，她表示，能受邀頒獎很榮幸，把任務做好就好。

受邀頒特別貢獻獎的「情歌王子」張信哲，今晚以全紅服裝走紅毯為典禮添紅喜氣。他提到：「很期待今晚老蕭的主持，他真的很有勇氣，從省話一哥到成為主持人是很大的進步。」（編輯：吳佳穎/黃瑞弘）1070623

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