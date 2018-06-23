2018夏至藝術節　移動劇場率先登場

今年最熱鬧繽紛的藝術饗宴2018夏至藝術節系列活動正式開跑，其中最具有跨域特色的超人氣活動移動劇場於今(23)日率先登場，60位民眾在火車上體驗與表演團隊面對面互動的樂趣；雲林縣長李進勇與文化處長林孟儀也到場與民眾同樂。

李進勇表示，一年一度的「夏至藝術節」邁入第三年，是由雲林、嘉義縣市及台南市攜手打造的夏季藝術盛宴，不僅實現了藝文資源跨域整合的理想，也讓在地劇場經營得到活絡，更讓四縣市的觀眾大飽眼福，是全台唯一的創舉，今日登場的劇場將帶給大家另類的鐵道旅行經驗，列車從斗六行駛至新營，沿途有不同類型的表演團隊為大家帶來精彩演出，希望大小朋友們透過活動都能擁有回憶無窮的暑假。