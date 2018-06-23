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2018夏至藝術節　移動劇場率先登場

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/23 21:34
▲「2018夏至藝術節」系列活動之「移動劇場」於今(23)日率先登場。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.23)
▲「2018夏至藝術節」系列活動之「移動劇場」於今(23)日率先登場。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.23)

今年最熱鬧繽紛的藝術饗宴2018夏至藝術節系列活動正式開跑，其中最具有跨域特色的超人氣活動移動劇場於今(23)日率先登場，60位民眾在火車上體驗與表演團隊面對面互動的樂趣；雲林縣長李進勇與文化處長林孟儀也到場與民眾同樂。

李進勇表示，一年一度的「夏至藝術節」邁入第三年，是由雲林、嘉義縣市及台南市攜手打造的夏季藝術盛宴，不僅實現了藝文資源跨域整合的理想，也讓在地劇場經營得到活絡，更讓四縣市的觀眾大飽眼福，是全台唯一的創舉，今日登場的劇場將帶給大家另類的鐵道旅行經驗，列車從斗六行駛至新營，沿途有不同類型的表演團隊為大家帶來精彩演出，希望大小朋友們透過活動都能擁有回憶無窮的暑假。

該劇場由斗六火車站發車前往新營火車站，途中停靠民雄及嘉義火車站，不僅打破劇場界線，藝術列車上由國家扶植團隊大開劇團、金曲獎團隊知己二重唱，以及尼爾魔幻藝術等3個不同類型團隊帶來的精彩互動演出，讓民眾讚不絕口，今年車票一開賣即搶購一空，已創下連續第3年秒殺的紀錄。

2018夏至藝術節系列活動共有5大主題，其中越域演藝是由四縣市共同推出19檔優質節目，囊括親子劇、現代舞、現代劇、漫才、管弦樂、傳統戲曲等多元節目類型，眾多明星級團隊在暑假期間群聚雲嘉南連番演出。


▲縣長李進勇與演出團體「尼爾魔幻藝術」合影。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.23)

關鍵字移動劇場2018夏至藝術節越域演藝
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