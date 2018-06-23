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娛樂

金曲29／「最佳台語專輯」由茄子蛋拿下：又有工作了

娛樂中心／綜合報導2018/06/23 21:28
▲茄子蛋拿下「最佳台語專輯獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）
▲茄子蛋拿下「最佳台語專輯獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）

最佳台語專輯／茄子蛋《卡通人物》 

第29屆金曲獎今（23）日晚間在台北小巨蛋舉行，「最佳台語專輯獎」是獨立樂團「茄子蛋」的《卡通人物》奪下，上台領獎時全程用台語講感言，剛剛領取「最佳新人獎」時他們拿著小抄，現在也再度拿著小抄非常搞笑，除了感謝父母外，茄子蛋也簡潔扼說「積極樂觀，感恩惜福。」

茄子蛋樂團於2012年成立，音樂風格受到伍佰的影響很大。此張專輯《卡通人物》，表達出小人物在生活中的艱辛，面對外界的嘲笑，只能把辛酸往肚裡吞。 

其他入圍者包含許富凱的《縫夢》、陳明章的《憾山河》、江育達的《根》、蕭煌奇的《人生我敬你一杯》都拍手恭喜他們奪獎。


▲茄子蛋拿下「最佳台語專輯獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）

最佳專輯裝幀設計獎／廖俊裕

第29屆金曲獎於今（23日）晚間7點於台北小巨蛋舉行，本屆「最佳專輯裝幀設計獎」由廖俊裕以《兄弟沒夢不應該》拿下，他開心表示「感謝無盡趕稿的夜晚，感謝所有入圍者，一起讓台灣音樂環境更好。」

今年金曲獎入圍「最佳專輯裝幀設計獎」者，還包括以《為什麼像個愛情故事，明明我看的是偵探小說。》入圍的方序中;吳建龍，《第二張同名專輯 張三李四》的吳建龍，《祭》的蕭青陽，《天黑請閉眼 原聲帶》的盧奕軒與《永生獸 Immortal Beasts》的張溥輝。


▲廖俊裕拿下「最佳專輯裝幀設計獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）

最佳音樂錄影帶獎／身後

第29屆金曲獎於今（23日）晚間7點於台北小巨蛋舉行，本屆「最佳音樂錄影帶獎」由張惠妹演唱的〈身後〉拿下。羅景壬導演MV的拍攝手法、歌曲主題及意境相當亮眼，連阿妹在MV後，都邊哭邊開Facebook live說感言，可見有多感人。

《身後》的MV是以死者平躺的第一視角出發，把人死後到火化的每一個情景拍攝出來。除了拍攝手法特別外，MV故事主要是紀念「小燈泡事件」的受害人，一位年僅4歲的小妹妹在街上遭隨機殺害，如果細心留意的話，會發現MV中的日曆及時間，正是那位小妹妹不幸遇害的時間，而MV末段也會見到一位小女孩望向失去至親的夫婦。而對阿妹來說，歌曲除了表達了社會問題，也描述了她當年失去至親（二姊）之痛及想念之情。

今年金曲獎入圍「最佳音樂錄影帶獎」者，還包括陳珊妮的〈他是末日預言中的宇宙碎片〉、黃明志的〈泰國恰恰〉、徐佳瑩的〈言不由衷〉、Vast & Hazy的〈與浪之間〉、A-LIN的〈未單身〉、魏如萱的〈雪女〉。


▲羅景壬導演的〈身後〉拿下「最佳音樂錄影帶獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）

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