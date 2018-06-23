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北市國樂團銀髮音樂會 柯文哲談老人政策

中央社2018/06/23 21:24
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（中央社記者陳妍君台北23日電）民主進步黨台北市長參選人姚文智今晚舉辦全國首場大型造勢晚會，現任市長柯文哲則出席台北市立國樂團舉辦的銀髮族音樂會，大談北市老人政策。

晚上在大安森林公園露天音樂台舉行的「樂活台北」銀髮族音樂會邀請資深歌手謝雷、張琪演唱「玫瑰玫瑰我愛你」、「掌聲響起」、「愛拚才會贏」、「台北的天空」等經典歌曲，並由市立國樂團伴奏。

國樂團研究推廣組組長鍾永宏指出，露天音樂台滿座可坐800多人，由於今晚草地上觀眾遠多於座位上人數，估計全場人數超過1500人。

柯文哲一上台就說道：「謝雷跟張琪是我念小學的時候就常常見到。」引來滿場哄然笑聲。

柯文哲說，根據統計數字，大概再4年，台北市65歲以上人口就超過20%，所以大概每5個人，就有一個人超過25歲。

他指出，面對高齡化社會，市府一直在思考，要怎麼建立一個可長可久的制度，因為不太可能由政府去照顧每位長者，因此，必須要有一個系統，例如市府推動的老人共餐，現在大概有320個共餐據點，其實吃飯不是目的，目的是要讓大家走出家門。

同時，柯文哲表示，敬老卡每月額度480點，就是鼓勵銀髮族出門活動。市府要增加老人活動的能量，所以要鼓勵他們走出去；舉辦這場音樂會，也是希望把大家從電視機前面叫出來，到外面來活動。（編輯：梁君棣）1070623

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