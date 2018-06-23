亞運中培勝巨人 26日赴美移地測試投手戰力

（中央社記者謝靜雯台北23日電）亞運中華成棒培訓隊今天與日職讀賣巨人三軍打交流賽，中培隊打擊發揮，以10比2拿下勝利，總教練許順益再點出投手速度問題；中培隊26日出發赴美移地訓練，預計打5場比賽。

中培隊昨天與讀賣巨人三軍戰成4比4平手，今天交手打線發揮，全場敲出16支安打，2局靠著林驛騰、黃佳瑋、林祖傑、陳孝允、蕭帛庭接連安打、保送，單局攻下6分、奠定勝基。

中培隊今天由左投王宗豪先發，總計投3局被敲出2支安打，3局挨轟失掉1分，4局許文錚接手中繼再掉1分，中培隊牛棚穩守，5到9局僅再讓巨人隊敲出2支安打，沒有再掉分，順利拿下比賽勝利。