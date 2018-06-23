高雄農漁會力挺　稱陳其邁是「最好的朋友」

▲陳其邁陪同總統蔡英文前往美濃，參觀全國第一家通過產銷履歷驗證的美濃野蓮場。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.23）

林園區漁會理事長蘇欽浚專程出席傾聽之旅，致詞時特別感謝陳其邁爭取漁民受損補償金、解決漁民困難「感受到他對漁民的照顧」；陳其邁則表示，林園中芸漁港的發展，將以地方創生模式，結合地方特色及人文風情，發展出最適合的創生產業，讓漁民朋友的生活更好。

民進黨高雄市長參選人、立法委員陳其邁今（23）日走訪林園、美濃進行「智慧城市好生活」傾聽之旅，不僅人潮擠爆，更獲得農漁會理事長力挺，直呼「陳其邁是我們農漁民最好的朋友」！

陳其邁於會中指出，林園的石化產業鏈完整，對台灣及高雄有很大貢獻，未來會將林園石化產業加速轉型，發展循環經濟、綠能產業，並進一步減少空污，另外也要提升林園的生活品質。陳其邁表示，自己身為醫師，一定會更加照顧林園鄉親的健康，提高長照普及率。

隨後，陳其邁陪同總統蔡英文前往美濃，參觀全國第一家通過產銷履歷驗證的美濃野蓮場，接著到旗山視察香蕉現況，了解野蓮及香蕉多元化產銷。

陳其邁於美濃進行傾聽之旅時，美濃農會總幹事鍾清輝亦專程到場，表示陳其邁長期以來關心美濃農作產銷，也解決農會的財務困難，與農民站在一起，是農民最好的朋友。

陳其邁向鄉親報告時指出，先前到歐洲參訪，荷蘭農業一年產值高達一千億歐元，等同台灣一整年資通訊產業的產值。「農民不能只靠天吃飯」陳其邁強調，要讓高雄多元農產品行銷全世界，讓農產品價格提升，提升農民收入。現在加拿大買得到美濃水蓮、新加坡買得到高雄的木瓜。未來除了提升冷鏈等農業相關技術，並以大數據、物聯網掌握農產品價格和產量，更要力拚全球農產貿易，行銷到國際高端市場。

陳其邁説，在立院內政委員會就要求客委會比照浪漫台三線的規格，編列「靚靚六堆」預算，讓中央的資源投入到美濃。未來將力推大旗美東九區觀光，提倡「瀰濃慢活」、推廣「育農創生」，並讓美濃成為客家文化重鎮。

二場「傾聽之旅」出席者，包括林岱樺、邱議瑩立委、蔡昌達副議長、議員李雨庭、林富寶、鍾盛有、議員參選人韓賜村，此外也有多位農、漁、水利會代表，以及九成以上在地里長、社區理事、宮廟主委等地方重要人士，讓兩場傾聽之旅呈現爆滿狀態。農漁會理事長、總幹事再三呼籲高雄市民全力支持陳其邁，獲得在場熱烈迴響，凍蒜聲不斷。

