衣索比亞驚爆1死132傷 總理逃過一劫

（中央社衣索比亞阿迪斯阿貝巴23日綜合外電報導）衣索比亞衛生部長阿曼今天表示，首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）一場挺新總理阿邁德的集會活動驚傳攻擊事件，造成1人喪生，132人受傷。
阿曼（Amir Aman）推文：「1人在黑獅子醫院（Black Lion Hospital）不治，我對家屬和衣索比亞人民表達哀悼之意。」
阿迪斯阿貝巴副警長卡薩（Girma Kassa）告訴衣索比亞國營法納廣播電台（Fana Broadcast Corporate），有100人在攻擊事件中受傷，其中15人「傷勢嚴重」。
主辦單位的特修姆（Seyoum Teshome）告訴路透社：「是一枚手榴彈。有人試圖丟到總理所在的舞台上。」他說自己看見大約5個人在爆炸中受傷。
經兩年戰爭後，衣索比亞於2000年與厄利垂亞（Eritrea）簽訂和平協議。阿邁德4月就職後除了承諾經濟改革之外，本月稍早還表示，準備好全面落實和平協議。衣索比亞多年來拒絕執行這項協議，要求繼續談判。
這種僵局導致兩國邊境軍事集結，並發生零星衝突。經長期的獨立戰爭，厄利垂亞1991年脫離衣索比亞，1993年宣布獨立。（譯者：葉俐緯/核稿：何宏儒）1070623