衣索比亞驚爆1死132傷 總理逃過一劫

（中央社衣索比亞阿迪斯阿貝巴23日綜合外電報導）衣索比亞衛生部長阿曼今天表示，首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）一場挺新總理阿邁德的集會活動驚傳攻擊事件，造成1人喪生，132人受傷。

阿曼（Amir Aman）推文：「1人在黑獅子醫院（Black Lion Hospital）不治，我對家屬和衣索比亞人民表達哀悼之意。」

阿迪斯阿貝巴副警長卡薩（Girma Kassa）告訴衣索比亞國營法納廣播電台（Fana Broadcast Corporate），有100人在攻擊事件中受傷，其中15人「傷勢嚴重」。