(中央社台北23日電)第29屆金曲獎頒獎典禮今天在台北小巨蛋舉行,最佳作詞人獎由宋冬野的「郭源潮」獲得。

入圍最佳作詞人獎有王昭華的「有 無 To Have,or Not To Have」、盧廣仲「魚仔」、嚴彬與李宗盛的「在家鄉」、葛大為「連名帶姓」、宋冬野「郭源潮」。1070623