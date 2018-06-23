海鳥吞下塑膠塞滿胃 無法進食活活餓死

（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國廣播公司攝影團隊在澳洲偏遠的豪勳爵島，捕捉到塑膠污染嚴重以致危害野生動物的畫面，海鳥胃部被塑膠塞滿，無法再進食，因而活活餓死。
英國廣播公司第一台（BBC One）播放的紀錄片「淹沒在塑膠海中」（Drowning in Plastic）顯示，在澳洲東岸外海600多公里遠的豪勳爵島（Lord HoweIsland）築巢的成鳥飛到海上，俯衝捕捉小魚和烏賊，以餵食幼鳥。
海洋生物學家萊弗斯（Jennifer Lavers）說：「這些鳥是不偏食的獵食者，牠們會吃下任何被餵食的東西，這就是牠們成長茁壯的原因，完全不挑食。」
「但當海洋中有塑膠時，這意味牠們分辨不了什麼是塑膠，什麼不是塑膠，全都吃下肚。」
成鳥在不知情下餵食雛鳥塑膠，使得雛鳥胃部滿滿是塑膠，缺乏營養，因此無力飛到海面上，自行到海中覓食。
BBC團隊拍到生物學家用細管灌海水到海鳥胃部，讓牠們自行吐出塑膠塊。
主持人邦寧（Liz Bonnin）說：「看到一隻雛鳥可以吐出這麼多塑膠，太令人震驚了。我們在第2天晚上，看到一隻雛鳥吐出90塊塑膠。」
「但科學家告訴我們，他們有時會從死去的海鳥胃部拉出或幫海鳥吐出200到250塊塑膠。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1070623