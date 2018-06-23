海鳥吞下塑膠塞滿胃 無法進食活活餓死

（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國廣播公司攝影團隊在澳洲偏遠的豪勳爵島，捕捉到塑膠污染嚴重以致危害野生動物的畫面，海鳥胃部被塑膠塞滿，無法再進食，因而活活餓死。

英國廣播公司第一台（BBC One）播放的紀錄片「淹沒在塑膠海中」（Drowning in Plastic）顯示，在澳洲東岸外海600多公里遠的豪勳爵島（Lord HoweIsland）築巢的成鳥飛到海上，俯衝捕捉小魚和烏賊，以餵食幼鳥。

海洋生物學家萊弗斯（Jennifer Lavers）說：「這些鳥是不偏食的獵食者，牠們會吃下任何被餵食的東西，這就是牠們成長茁壯的原因，完全不挑食。」