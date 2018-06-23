中共召開外事會議 確立習近平外交思想指導地位

（中央社台北23日電）中共中央外事工作會議22至23日在北京召開，總書記習近平指出，新時代中國特色社會主義外交思想主要有「10個方面」，且外交是國家意志的集中體現，必須堅持外交大權在黨中央。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在總結講話稱，此次會議最重要的成果是確立了習近平外交思想的指導地位。

新華社報導，習近平指出，中國對外工作要堅持統籌國內國際兩個大局，堅持戰略自信和保持戰略定力，堅持推進外交理論和實踐創新，堅持戰略謀劃和全球佈局，堅持捍衛國家核心和重大利益，堅持合作共贏和義利相兼，堅持底線思維和風險意識。