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世足／比利時雙將梅開二度　5:2虐突尼西亞

記者劉祐廷/綜合報導2018/06/23 22:01
▲Lukaku連兩天上演梅開二度（圖／美聯社資料照／達志影像）
▲Lukaku連兩天上演梅開二度（圖／美聯社資料照／達志影像）

歐洲紅魔「比利時」帶著一勝優勢，對戰突尼西亞，此役比利時砲火隆隆，一共進了5球，其中「小魔獸」Romelu Lukaku（盧卡庫）、Eden Hazard（哈薩德）都上演梅開二度，終場比利時以5:2獲勝，在G組戰績以2勝暫列第一。

比賽開始比利時就展開猛攻，第6分鐘時，Eden Hazard（哈薩德）在禁區遭到Syam Ben Youssef犯規，獲得12碼罰球機會，順利踢進球門左下角，幫助比利時先馳得點。第16分鐘，Dries Mertens快速突破後傳球，盧卡庫送出一記左腳低射，射破突尼西亞球門，攻下第2分。

但突尼西亞Dylan Bronn（布朗）在第18分鐘也馬上回敬一球，將比數追到2:1，可惜剛進球的布朗，卻在第24分鐘因為擋球造成左膝受傷，被醫護人員抬下場。

上半場進入傷停時間，盧卡庫在傷停第3分鐘，接獲Thomas Meunier傳球射門得分，上演梅開二度，讓比利時將比數拉開到3:1。

下半場開始後，第51分鐘，比利時哈薩德一個胸前停球之後，單刀闖入敵陣，甩開突尼西亞門將之後，輕鬆將球送進球門上演梅開二度，奪下比利時第4分，徹底擊潰突尼西亞。

比賽第90分鐘，比利時Michy Batshuayi 踢進球隊第5分，比賽結束前的傷停補時第3分鐘，換突尼西亞Wahbi Khazri踢進球隊第2分。

這場比賽攻勢上比利時以12次射正，遙遙領先對手的5次。至於連兩場梅開二度的盧卡庫，目前在進球排行榜上和C羅（Cristiano Ronaldo）並列第一。

關鍵字世足賽世界盃比利時lukakuhazard突尼西亞
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