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中央社

蕭煌奇四度奪台語歌王 茄子蛋得最佳台語專輯

中央社2018/06/23 21:56
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北23日電）第29屆金曲獎台語男歌手獎頒給蕭煌奇，這是他第四度奪得台語歌王；台語女歌手頒給張艾莉；首次入圍的茄子蛋奪得最佳台語專輯獎，他們說：「母語是人生中很重要的事。」

第29屆金曲獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋舉行，台語男歌手最後由蕭煌奇奪下，蕭煌奇上台領獎時說，這一座金曲獎是他的第四座金曲歌王，得獎感言：「很爽。」

蕭煌奇感謝經紀人以及華納唱片、製作團隊、家人的支持，他透過頒獎典禮對媽媽喊話：「阿母，你兒子又得獎了！」

蕭煌奇得獎後在後台表示，未來還要更努力，「要用台語寫出台灣最美的歌」。他得獎後荒山亮還開他玩笑，建議蕭煌奇可以把金曲歌王的4個獎座拿來當桌角打麻將。

首次奪得台語女歌手的張艾莉，舊藝名鳳娘，從11歲就和歌手陳盈潔合唱歌曲，發行過8張專輯，過去入圍過3次最佳台語女歌手獎，今年終於拿獎。

她上台致詞時感謝乾媽陳盈潔，也感謝每次在重要場合一定陪她出席的屏東家人，「這次終於沒有讓你們失望。」最後她更驕傲地說：「要告訴我的學生，你們可以告訴你們的朋友，你們的老師是金曲歌手。」

首次入圍金曲獎的茄子蛋，再度打敗歌壇前輩陳明章、蕭煌奇，以「卡通人物」拿下最佳台語專輯獎，他們領獎時特別用台語致詞，「母語是人生中很重要的事，母語占我們人生很重要的一部分，今天能用這個語言創作專輯得到肯定，心裡非常溫暖。」

茄子蛋接下來預計發表新單曲，也感謝金曲獎給予最佳新人獎以及最佳台語專輯獎的肯定。蕭煌奇在後台和茄子蛋碰到面，蕭煌奇先前受訪時也曾提及茄子蛋，希望有機會能和茄子蛋合作。（編輯：管中維）1070623

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