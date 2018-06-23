蕭煌奇四度奪台語歌王 茄子蛋得最佳台語專輯

（中央社記者鄭景雯台北23日電）第29屆金曲獎台語男歌手獎頒給蕭煌奇，這是他第四度奪得台語歌王；台語女歌手頒給張艾莉；首次入圍的茄子蛋奪得最佳台語專輯獎，他們說：「母語是人生中很重要的事。」

第29屆金曲獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋舉行，台語男歌手最後由蕭煌奇奪下，蕭煌奇上台領獎時說，這一座金曲獎是他的第四座金曲歌王，得獎感言：「很爽。」

蕭煌奇感謝經紀人以及華納唱片、製作團隊、家人的支持，他透過頒獎典禮對媽媽喊話：「阿母，你兒子又得獎了！」

蕭煌奇得獎後在後台表示，未來還要更努力，「要用台語寫出台灣最美的歌」。他得獎後荒山亮還開他玩笑，建議蕭煌奇可以把金曲歌王的4個獎座拿來當桌角打麻將。