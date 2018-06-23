陳菊為姚文智站台 宣示九二無共識

陳菊提到，4年前民進黨在台北市與白色力量合作，期待打倒中國國民黨；白色力量果然打倒國民黨，但是，白色力量讓人民愈來愈失望；很多對民進黨有期待的人說，這次北市長民進黨不能缺席，要推出有理想的新世代，姚文智在眾人期待下承擔責任、站出來。

陳菊說，若大家對民進黨的改革不夠滿意，民進黨一定會檢討反省，更認真打拚，但這場首都選舉，她要拜託所有好友站出來，支持姚文智。

她說，台灣人一個世代、一個世代不斷打拚，才有今天的自由民主、人權保障；總統蔡英文堅持要確保台灣的主權與台灣的安全，這是很不簡單，「今天九二無共識，蔡英文總統堅持九二無共識，台灣一定要用自由民主的方式，確保台灣能夠非常多元地發展」。

陳菊指出，在台灣最艱難，國際形勢困難的情況之下，她要拜託大家團結支持政府度過難關，確保台灣自由民主；希望所有人站在一起，證明台灣的改革是正確的，拜託大家相挺。

她說，國民黨、所有藍軍的力量在集結，如果台灣人此時不團結，過去保守的力量可能重新起來，過去獨裁的餘孽會再起來。

陳菊也以自己為例指出，她12年前參選高雄市長，沒人看好她當選，但是她在高雄市長12年任內，徹底改變高雄，姚文智今天的處境與她12年前一樣，面臨很多困難；桃園市長鄭文燦上次參選桃園市長時，也不被看好，但現在的表現，大家都稱讚；鄭文燦與姚文智都是學運世代，他們可以承擔責任，拜託大家給姚文智機會，因為姚文智的政治人格值得信賴。這次選舉支持姚文智，支持台灣價值。（編輯：林興盟）1070623