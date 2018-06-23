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娛樂

金曲29／蘇芮獲頒特別貢獻獎　全場起立致敬

娛樂中心／綜合報導2018/06/23 22:37
▲蘇芮獲頒特別貢獻獎，全場起立致敬。（圖／台視提供，2018.06.23）
▲蘇芮獲頒特別貢獻獎，全場起立致敬。（圖／台視提供，2018.06.23）

第29屆金曲獎於今（23日）晚間7點於台北小巨蛋舉行，本屆「特別貢獻獎」頒給歌手蘇芮，當她上台時全場明星紛紛起立鼓掌致敬，主持人蕭敬騰還清唱一段〈跟著感覺走〉，讓蘇芮相當感動，她大喊：「太感動了！我愛你們！」，並將獎獻給曾與她合作過的音樂夥伴，還說道：「希望喜愛音樂的朋友能夠繼續為理想、夢想奮鬥，不要向現實環境低頭，我的心永遠與你們同在！」再度獲得台下熱烈掌聲 。

蘇芮16歲開始，就在民歌西餐廳駐唱，直到1983年為電影《搭錯車》錄製電影插曲，才一夜爆紅成為家喻戶曉的實力派女歌星, 從此便以一年兩張唱片的」速度，迅速」在台灣拓展知名度，號稱「黑色旋風」。至今，蘇芮發行過30餘張唱片專輯和精選集，曾斬獲各項華語大獎，主要代表作品有〈奉獻〉、〈酒干倘賣無〉、〈花若離枝、〈一樣的月光》、〈親愛的小孩〉、〈牽手〉、〈跟著感覺走〉與〈是否〉等，粵語經典歌曲則為〈憑著愛〉。

蘇芮也是首位把靈魂樂融入華語樂壇的人物，她的歌聲具有特有的韌勁，加上其寬廣的音域，造成一種強烈滄桑感，給人有極其深刻的印象。這種憂鬱、悲傷的本質與藍調音樂一脈相承，在中文歌曲領域，蘇芮所創建的這種靈歌式演繹風格，至今無人能夠超出。後輩歌手張惠妹、那英等，都視蘇芮為自己的偶像。而張惠妹、那英、張學友、王菲、孫燕姿、信、迪克牛仔等著名歌手，也都曾翻唱過蘇芮的作品。

金曲評審團認為，蘇芮在80年代以顛覆性融合靈魂樂風的唱腔，為樂壇引入衝擊與張力，將國語流行歌曲帶入新的時代，而她的歌曲不僅在亞洲多處發行並廣泛傳唱，且至今仍以各種形式被翻唱，並獲得大眾喜愛，對華語樂壇有重要時代意義。

最佳編曲人獎則由溫奕哲以〈閻羅王〉拿下，他感謝製作人王治平給他許多創作空間，也感謝演唱這首歌的閻奕格。其他入圍者還有黃少雍的同在《同在》、Kenn C的跳舞的梵谷《No.13 作品：跳舞的梵谷》、Jerald Chan的床上的黑洞《C'mon In~》以及常石磊的漂白《來日方長》。


▲蘇芮獲頒特別貢獻獎，全場起立致敬。（圖／台視提供，2018.06.23）

 

 

 

關鍵字蘇芮金曲獎特別貢獻獎
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