比利時雙將聯手梅開二度 5比2淘汰突尼西亞

開賽6分鐘，比利時前鋒哈札德（Eden Hazard）在右邊禁區線邊緣被對手犯規，裁判直接判罰12碼罰球，哈札德朝著球門左下角勁射，突尼西亞守門員第一時間頓了一下，只能無奈看著球進門。

比利時在本屆世界盃首役先以3比0輕取巴拿馬，次役再以5比2痛擊突尼西亞，G組拉出2連勝，以6分積分高掛榜首，英格蘭則以3分排名第2，只要稍晚擊敗巴拿馬，將可與比利時攜手挺進16強。

短短10分鐘後，比利時再次兵臨城下，前鋒梅丹斯（Dries Mertens）一次漂亮橫傳，從後跟上的盧卡庫左腳射向右邊門柱，反彈後滾進門內，開賽僅16分鐘，就取得2比1領先。

這也是盧卡庫連續2場比賽，單場都踢進2球，目前在世界盃金靴排行榜中，以4顆進球和和葡萄牙名將「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）並列第1。

拒絕認輸的突尼西亞沒有放棄，2分鐘後哈茲里（Wahbi Khazri）開出角球，人群中布朗恩（DylanBronn ）起跳後一頂，球巧妙地穿過比利時門將防線，成功替突尼西亞追回一球。

可惜的是，上半場還沒踢完，突尼西亞右後衛布朗恩（Dylan Bronn）與中後衛尤斯夫（Syam BenYoussef），都因傷被迫提前退場，不僅戰力大打折扣，也少了追分本錢。

上半場傷停補時4分鐘，比利時沒打算停下腳步，盧卡庫在禁區又接獲麥尼爾（Thomas Meunier）妙傳，突尼西亞門將試圖衝出來撲搶，但盧卡庫右腳輕輕一挑，球越過門將滾進球門，替「紅魔」第3度攻破對手球門。

殺紅了眼的比利時，第51分鐘靠著一次長傳，球在空中哈札德起腳輕點了一下，球閃過守門員後，他跟進再補上一腳，踢進全場個人第2顆進球，和隊友盧卡庫同場聯手演出梅開二度，底定比賽勝負。

第90分鐘，比利時替補前鋒巴舒亞伊（MichyBatshuayi），在門前靠著一記凌空射門，再次攻破對手球門，將比分差拉大到5比1；在傷停補時階段，突尼西亞球員哈茲里在對方門前回敬一球，無奈已於事無補。（編輯：黃瑞弘）1070623