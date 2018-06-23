獅隊鄭鎧文當英雄 敲史上第8支再見滿貫砲

（中央社記者謝靜雯台北23日綜合報導）中職統一獅今天與富邦悍將交手，悍將隊張瑞麟9局敲出生涯首轟，替球隊扳平比數，延長賽第10局，獅隊鄭鎧文當英雄，敲出中職史上第8支再見滿貫砲，率隊以12比9拿勝。

今天比賽兩隊攻勢互有往來，獅隊蘇智傑6局敲出個人本季第15轟，吳桀睿8局球隊6比5領先時，敲出個人本季第5轟，替球隊將比分拉開至8比5領先。

悍將隊9局上半追分，靠著張瑞麟敲出個人中職生涯首轟，一棒替球隊扳平比數，兩隊9局打完8比8僵持不下；延長賽第10局，悍將隊滿壘時靠高飛犧牲打先拿1分，獅隊鄭鎧文下半局敲出個人首支再見安、率隊拿勝。