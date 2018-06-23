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中央社

歐洲當代台灣研究中心：全球台灣研究處關鍵時刻

中央社2018/06/23 22:31
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北23日電）德國杜秉根（Tuebingen）大學「歐洲當代台灣研究中心」舉行10週年研討會。中心主任舒耕德今天表示，全球台灣研究正處於關鍵時刻，台灣可效法南韓經驗來推動公眾外交。

歐洲當代台灣研究中心（European ResearchCenter on Contemporary Taiwan）主任舒耕德（Gunter Schubert）今天透過駐慕尼黑辦事處表示，全球台灣研究正處於關鍵時刻，台灣可效法南韓的經驗，建立綜合資金結構來補助海外的台灣研究，這將有助台灣的公眾外交。

駐慕尼黑辦事處表示，歐洲當代台灣研究中心昨天、今天以「台灣研究的未來與展望：該採取的下一個步驟」為主題，在杜秉根舉辦10週年國際研討會，駐德代表謝志偉、總統府資政蕭新煌等人出席。

辦事處指出，歐洲當代台灣研究中心是目前在歐洲少數專門研究台灣的學術機構，10週年的研討會以探討台灣研究為主題，邀請專研台灣議題的國際學者，包括台灣中央研究院、法國里昂大學、美國柏克萊大學等來自5國的13所大學學者出席。

辦事處表示，與會學者專家說，過去10多年在各自領域進行有關台灣的研究，讓更多專家、學者也認識台灣；過去台灣研究多半被限縮在中國研究內，盼未來可突破瓶頸讓台灣研究成為獨立專門領域。

辦事處表示，創立於2008年的歐洲當代台灣研究中心，與台灣關係密切，以提供台灣研究的高等教育環境為宗旨，成為歐洲與台灣之間，研究當代台灣的交流平台。中心除了邀集歐洲與台灣的訪問學者進行座談會，也邀請台灣博士生、博士後研究員進行短期訪問、舉辦青年學者工作坊，以及透過國際書商有系統出版研究台灣系列叢書，藉由跨國交流與合作，創造當代台灣研究領域更多成果，以提升台灣研究在國際學術領域的地位。（編輯：林興盟）1070623

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