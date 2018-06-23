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中央社

台菲警方打擊犯罪合作 半年來成績亮眼

中央社2018/06/23 22:41
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉23日專電）在警政合作共同打擊犯罪機制之下，台菲警方過去半年來，相互協助對方逮捕涉毒嫌犯，還合作救出多名被私下囚禁的台灣人。

對菲國警方來說，涉毒市議員帕洛吉諾格（Ricardo Parojinog）5月23日在屏東東港的落網，是台菲警方合作的極重大成果。

帕洛吉諾格家族被指是菲國南部奧扎米士市（Ozamiz）的毒品供應源頭，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）甚至懸賞500萬披索（約新台幣315萬元）捉拿此人。

為此，菲律賓警方特別透過中華民國駐菲代表處，函請台灣刑事警察局協助，信函說，帕洛吉諾格是菲國「第4級」高價值追緝目標，而台灣警方及法務部調查局也不負菲方期望，逮捕了這名市議員。

帕洛吉諾格目前仍在關押在台灣，等候遣送程序。

6月14日，菲國警方則在中部宿霧市（Cebu）逮捕了涉嫌販毒的曾姓台灣籍導遊。

另方面，菲律賓警方也在刑事局駐菲聯絡官的請求下，救出了3名被私下囚禁的台灣人。

這3名台灣人分別是1月9日獲救的賴男、5月29日獲救的曾女，以及6月14日獲救的周男。他們都有同樣的經歷，那就是被高利貸集團或雇主私下囚禁，其中一人還被虐打。

雖然這些台灣人分別涉及賭債或財務糾紛而惹禍上身，但菲國警方說，債務糾紛應循法律途徑處理，而非以私下監禁或暴力討債的方式解決。

在警政合作共同打擊犯罪協定之下，台菲警方的合作範疇現已涵蓋了情資分享、行動協調、人員遣返、蒐證調查及合作協助等。

台菲警方交換情資而於去年7月13日在馬尼拉以南甲美地市（Cavite）逮捕的李姓台籍通緝犯，也於6月6日被遣返台灣。

菲國「人民報」（People's Journal）6月15日曾以「菲台建立夥伴關係 共同打擊犯罪」為標題，報導台菲警方合作的現況，內文說：「這是施與受的故事，兩國相互協助追捕逃犯，相互提供情資，破獲重大案件。」（編輯：高照芬）1070623

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