台菲警方打擊犯罪合作 半年來成績亮眼

（中央社記者林行健馬尼拉23日專電）在警政合作共同打擊犯罪機制之下，台菲警方過去半年來，相互協助對方逮捕涉毒嫌犯，還合作救出多名被私下囚禁的台灣人。

對菲國警方來說，涉毒市議員帕洛吉諾格（Ricardo Parojinog）5月23日在屏東東港的落網，是台菲警方合作的極重大成果。

帕洛吉諾格家族被指是菲國南部奧扎米士市（Ozamiz）的毒品供應源頭，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）甚至懸賞500萬披索（約新台幣315萬元）捉拿此人。

為此，菲律賓警方特別透過中華民國駐菲代表處，函請台灣刑事警察局協助，信函說，帕洛吉諾格是菲國「第4級」高價值追緝目標，而台灣警方及法務部調查局也不負菲方期望，逮捕了這名市議員。