(中央社台北23日電)第29屆金曲獎頒獎典禮今天在台北小巨蛋舉行,最佳單曲製作人獎由林生祥獲得。

入圍最佳單曲製作人獎有林生祥的「有 無 ToHave, or Not To Have」、滅火器「長途夜車」、盧廣仲「魚仔」、Kenn C與孫燕姿的「跳舞的梵谷」、熊仔的「買榜」。1070623