斷交後布國使館撤離 在台留學生不知所措

這些學生說，斷交近一個月以來，始終未獲布國政府明確告知接下來該怎麼做，他們越來越擔心，因此透過公開信讓巴瑞瞭解現況，並提出一些建議。

他們近日寫了公開信給布國外交部長巴瑞（AlphaBarry），希望政府關注他們的就學後續事宜，內容於20日刊登在當地網路媒體LeFaso.net。

（中央社記者曾依璇巴黎23日專電）布吉納法索與中華民國斷交後，留下一批不知所措的在台留學生。他們近日致信布國外交部，詢問何時可轉到中國大陸，並要求學分獲得承認，也希望讓想在台灣完成學業的人如願。

信中表示，學生們最擔心的事情之一是學分承認的問題，聖多美普林西比和巴拿馬與台灣斷交時，這兩國的在台學生轉往中國大陸求學，很多在台灣已獲承認的學分，到了那邊都必須重修，布國學生不希望重蹈覆徹。

其次，在台灣的多數布國學生上的是英語授課課程，評分和作業大多也是用英語，他們擔心中國大陸未必如此，且有些學正體中文的學生，到了中國大陸會被迫使用簡體中文。

此外，布國學生以聖多美普林西比和巴拿馬學生的經驗表示，這兩國學生被分配到中國大陸的大學，不能選校、也不能選系，有人因為被分配到的學校沒有類似他們過去在台灣就讀的系所、或沒有英語授課，被迫註冊完全不同的系所，等於從零開始。

布國學生表示，他們在台灣分散就讀於多種不同科系，很擔心會遇到這類情況。

他們提到，台灣的外交部已停止給予領取獎學金學生的每月補助，還有些學中文的學生接到輔仁大學語言中心通知應於6月底搬出宿舍，意味這些學生將會沒地方住，也沒有財務來源。

布國學生詢問巴瑞，何時可以把他們轉移到中國大陸繼續求學，布國駐台北大使館於22日關閉後，他們完全無處可諮詢。

布國學生在信中建議，針對想在台灣完成學業、且即將完成的學生，希望布國政府提供獎學金，如果可能的話，也可與台灣方面商量；針對要去中國大陸繼續學業的學生，希望可以像在台灣一樣自選課程，並承認他們在台灣已取得的學分。

他們還表示，無論有沒有獲得台灣政府獎學金，希望布國政府在一切協商中，對所有留學生一視同仁；此外，有一名學生動完重大手術，目前處於半身不遂的狀態，正在復健中，也希望政府給予醫療補助和獎學金。（編輯：高照芬）1070623